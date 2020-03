Coronavirus.Nei giorni della pandemia HarperCollins ricorda"La Miglior Difesa"

In questi giorni di emergenza da coronavirus, riemerge anche un altro interessante 'manuale letterario' pronto a rendere il suo contributo culturale a tutti coloro che in questo periodo di restrizioni e incertezze necessitano di un piacevole sollazzo per spendere il tempo della 'quarantena' ma anche di nutrire la propria curiosità su epidemie del presente e del passato, nuove terapie, vaccinazioni.

La casa editrice HarperCollins scrive in un comunicato stampa del libro reporter del New York Times La MIGLIOR DIFESA. La NUOVA scienza del sistema immunitario:

spiega con ricchezza di dettagli come nuove potenti terapie, lo stile di vita e l'ambiente interagiscano con il sistema immunitario;

dalla peste nera che decimò la popolazione europea nel Trecento, alle scoperte fondamentali del XX secolo come vaccinazioni e antibiotici; entra nei laboratori che stanno rivoluzionando l' immunologia , forse la disciplina medica più innovativa del nostro tempo. Gli stessi che oggi fanno i conti anche con il Covid-19;

Un paziente terminale malato di cancro si alza dalla tomba. Un prodigio medico sfida l'HIV. Due donne con una patologia autoimmune scoprono che i loro corpi si sono rivoltati contro di loro. La storia delle ricerche scientifiche che da secoli cercano di svelare i misteri della malattia e della salute si intrecciano con le vicende personali di queste quattro persone in un saggio che si propone di raccontare i misteri del nostro sistema immunitario. La nostra “miglior difesa”, che mai come oggi potrebbe rivelarsi decisiva contro la pandemia da coronavirus che l'umanità sta affrontando.

Uno dei quattro casi illustrati riguarda proprio una grave artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più comuni, ed è particolarmente emblematico. La protagonista di questa storia è riuscita a sconfiggerla in due modi. Primo, cambiando totalmente la sua vita in modo da limitare lo stress e tenere ritmi più sani. Secondo, offrendosi di testare un farmaco di nuova generazione a base di un anticorpo monoclonale dello stesso tipo del Tocilizumab e del Kevzara: i due farmaci non antivirali che alcuni ospedali italiani stanno sperimentando per curare la polmonite da Coronavirus.

Il sistema immunitario è la rete cellulare che difende il nostro corpo, che combatte virus e batteri, guarisce le ferite, mantiene l'ordine e l'equilibrio e sostanzialmente ci tiene in vita. I suoi microscopici soldati - dalle cellule T alle cosiddette "natural killer" - pattugliano il nostro organismo e comunicano attraverso un'efficientissima rete di telecomunicazioni: un esercito che si è evoluto nel corso dei millenni per affrontare una quantità pressoché infinita di minacce. Eppure, nonostante la stupefacente complessità di questa rete, le difese immunitarie possono essere compromesse dalla fatica, dallo stress, dalle tossine, dall'età avanzata e da un'alimentazione sbagliata - tutte caratteristiche della vita contemporanea - e persino da un'igiene eccessiva.

Proprio come una mascherina, in questi giorni così ricercate per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus, il nostro sistema immunitario ci protegge ma, a seconda di come viviamo, può finire per usurarsi più o meno velocemente, perdendo le sue proprietà difensive. E può perfino rivoltarsi contro noi stessi con risultati sorprendenti, che oggi portano l'incidenza delle patologie autoimmuni a livelli epidemici. Ma l’intervento sulle nostre difese immunitarie può curare patologie di ben altro genere, come dimostrano le nuove frontiere dell'immunoterapia del cancro, del microbioma e del trattamento delle malattie autoimmuni che stanno cambiando milioni di vite.

Attingendo ai suoi reportage per il New York Times, e sulla base di nuove interviste a scienziati di fama mondiale, il vincitore del premio Pulitzer Matt Richtel ha scritto un libro che è al tempo stesso un'indagine sugli enigmi della sopravvivenza e un racconto profondamente umano.