Covid, "Il ruggito della pecora nera". Anteprima: libro di Maria Rita Gismondo

"Il ruggito della pecora nera. Covid, segreti e bugie per non dimenticare" (Byoblu Edizioni). In anteprima assoluta Affaritaliani.it rivela che giovedì 30 maggio alle ore 16, alla Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro (piazza Capranica 72, Roma) verrà presentato il libro della famosa virologa Maria Rita Gismondo e di Claudio Minoliti. Un libro che farà rumore e farà luce su molti aspetti ancora non chiari della gestione della pandemia. Presente il senatore della Lega Claudio Borghi, modera Maddalena Loy, giornalista de La Verità.



