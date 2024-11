Dossieraggi, Fontana sul caso Pazzali: "La decisione spetta a Fondazione Fiera Milano"

"Non possiamo intervenire o fare richieste dall’esterno: la gestione delle decisioni spetta esclusivamente a Fondazione Fiera Milano," ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in merito alla recente auto-sospensione di Enrico Pazzali, presidente della Fondazione, nell'ambito dell'inchiesta milanese sui presunti dossieraggi che coinvolgono Equalize. Fontana ha chiarito, a margine del convegno "L’Arte di imparare - L’intelligenza artificiale nella didattica" a Palazzo Lombardia, che l’autonomia decisionale è nelle mani del consiglio della Fondazione e del suo vicepresidente, che ha già assunto le funzioni di Pazzali. "Il consiglio si riunirà questa settimana per discutere della situazione e prendere le misure che riterrà più opportune," ha aggiunto Fontana.

Fontana e Sala: nessuna interferenza politica nelle decisioni della Fondazione

Ribadendo la piena indipendenza della Fondazione, Fontana ha sottolineato come una richiesta di intervento da parte sua o del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe inappropriata. "Parlo regolarmente con Sala, e siamo d'accordo: è fondamentale rispettare l’autonomia della Fondazione in queste decisioni," ha concluso Fontana.