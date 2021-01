Editoria, Ali:"Librerie aperte in centri commerciali, governo ci ha ascoltati"

Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio, ha commentato positivamente l'apertura che il governo ha concesso nell'ultimo Dpcm alle librerie poste all'interno di centri commerciali, che possono così rimanere aperte. "Come Associazione ci siamo spesi molto per sensibilizzare le istituzioni affinché il principio dell’essenzialità del libro valesse anche per le librerie nei centri commerciali che molto hanno sofferto nelle settimane scorse; diamo pertanto atto al Governo di aver risposto positivamente alle nostre sollecitazioni”.