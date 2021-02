Editoria, Franceschini: "Penso una legge per aiutare intera filiera del libro"

Franceschini: "Penso a una legge per aiutare la filiera del libro"

"Sto riprendendo l'idea di una legge per la lettura. Immagino una legge sul libro complessiva, che aiuti tutti gli attori della filiera - il libraio, i giovani autori, le traduzioni, la distribuzione, le librerie, i piccoli editori, su modello della legge per il cinema". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo in streaming all'evento di chiusura del XIV corso di Alta Formazione in Gestione della Libreria, organizzata dalla Scuola Librai Italiani. "Ci lavoriamo - ha assicurato il ministro - e speriamo che la legislatura ci dia il tempo di approvarla. Io mi impegno".

Franceschini: "Rifinanziare la norma per gli acquisti di libri nelle biblioteche"

"La norma sull'acquisto dei libri nelle biblioteche con l'obbligo di comprarli nelle librerie del territorio per una quota molto elevata ha funzionato, e ho avuto ritorni positivi. Mi avete chiesto se viene rifinanziata - ha detto il ministro - posso dire che ci sto lavorando. Mi piacerebbe che ci fosse non solo un rifinanziamento, ma che diventasse una norma a regime.

Sembrava stravagante quando l'abbiamo pensata, e invece consente di aumentare il patrimonio delle biblioteche ma aiuta anche le librerie, perchè un conto è comprare libri dalla distribuzione ordinaria, un conto dalle librerie del territorio. Naturalmente costa - ha sottolineato Franceschini - e quindi bisogna vedere fino a che punto riusciamo ad arrivare, ma ci proverò". Il ministro ha poi citato il Centro per il libro e la lettura che ha come nuovo presidente Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3, uomo che "ha dedicato gran parte della sua vita al libro ed è sicuramente la persona giusta per guidarlo".

Franceschini: "Bene crescita di acquisti di libri durante la pandemia"

Nel corso del suo intervento il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato positivamente i dati che mostrano una crescita degli acquisti e dei prestiti dei libri. “Durante l’emergenza - ha detto - le persone hanno riscoperto la lettura, non sappiamo se questo incremento sarà permanente, ma sicuramente c’è spazio per crescere ancora e per recuperare quel ritardo che abbiamo rispetto ad altri paesi sul numero di lettori. A tal proposito sarà fondamentale il lavoro del Centro per il Libro e la Lettura guidato da Marino Sinibaldi”.

Il ministro ha inoltre invitato i librai a “sollecitare i sindaci italiani ad applicare una norma in vigore ormai da quattro anni che consente loro di individuare, all’interno dei centri storici, zone di particolare pregio storico e artistico dove tutelare alcune attività, tra cui le librerie”. Si tratta di una norma, ha concluso il ministro, che purtroppo pochissimi comuni hanno applicato.