Elena Ferrante consiglia: da Nemirovsky a Murgia 40 scrittrici da (ri)scoprire

La misteriosa e celebre scrittrice Elena Ferrante ha curato una selezione di titoli da lei consigliati: "Storie di donne con due piedi, e qualche volta uno, nel XX secolo". L’intento è quello di promuovere la lettura e l’acquisto di libri da librerie indipendenti, e infatti l’iniziativa è promossa da Bookshop.org, libreria online nata nel 2020 con la mission di supportare economicamente le librerie indipendenti, attiva negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Le opere sono infatti citate in inglese e seguono il presupposto di essere disponibili nella medesima lingua, pur essendo scritte da autrici internazionali. Vi sono anche alcune scrittrici italiane, nomi già celebri: Donatella Di Pietrantonio, tornata in libreria proprio all’inizio di questo mese con Borgo Sud e di cui la Ferrante consiglia L’arminuta, il libro vincitore del premio Campiello 2017; Anna Maria Ortese, autrice che ha percorso quasi l’intero Novecento, vincitrice dei premi Strega, Viareggio e Campiello, di cui nella lista compare Il mare non bagna Napoli; Michela Murgia con Accabadora, il best seller con cui la famosa blogger, autrice e presentatrice ha vinto il premio Campiello 2010; Elsa Morante con l’Isola di Arturo, romanzo imprescindibile nella narrativa del dopoguerra di un’autrice colonna portante della letteratura contemporanea italiana; e Natalia Ginzburg con Lessico famigliare, altro vincitore del premio Strega, altra opera fondamentale nella cultura nazionale.

Ecco l’elenco delle altre autrici citate: Sally Rooney, Sheila Heti, Clarice Lispector, Arundhati Roy, Flannery O’Connor, Nadine Gordimer, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Irene Nemirovsky, Négar Djavadi, Valeria Luiselli Shokoofeh Azar, Iris Murdoch, Magda Szabo, Lucia Berlin, Doris Lessing, Elfriede Jelinek, Marguerite Yourcenar, Christa Wolf, Edna O’Brien, Jhumpa Lahiri, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, Elizabeth Strout, Ingeborg Bachmann, Alice Munro, Mieko Kawakami, Chimamanda Ngozi Adichie, Marilynne Robinson, Rachel Cusk, Lauren Groff, Hanya Yanagihara, Zadie Smith, Toni Morrison, Joan Didion.

Qui invece è consultabile la lista dei libri consigliati.

Bookshop.org

Tramite Bookshop.org le librerie indipendenti possono vendere online direttamente i propri libri, e ricevere un contributo per ogni transazione realizzata sulla piattaforma da una qualsiasi delle librerie aderenti. Oltre il 75% della commissione della piattaforma viene inoltre reinvestito a sostegno della comunità del libro.

Elena Ferrante

Autrice dell’Amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell’abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel volume La frantumaglia racconta la sua esperienza di scrittrice.

Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura, da cui verrà tratto un film diretto da Maggie Gyllenhaal e con protagonista Olivia Colman; nel 2007 il racconto per bambini La spiaggia di notte illustrato da Mara Cerri e nel 2011 il primo capitolo dell’Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta e nel 2014 dal quarto e ultimo, Storia della bambina perduta, finalista al Man Booker International Prize 2016.

Nel 2019 le Edizioni E/O hanno pubblicato L’invenzione occasionale, che raccoglie i testi pubblicati originariamente in inglese sul Guardian nella traduzione di Ann Goldstein nel corso del 2018, e il romanzo La vita bugiarda degli adulti.