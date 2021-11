Feltrinelli, Alberto Rivolta premiato come miglior manager e-commerce

Alberto Rivolta, Coo di Gruppo Feltrinelli e amministratore delegato di Librerie Feltrinelli, che si sono aggiudicate il premio promosso da Largo Consumo “Miglior Insegna 2022” per la categoria Librerie, ritira il riconoscimento come miglior manager e-commerce, di cui è stato insignito oggi, venerdì 12 novembre, durante la serata di celebrazioni.

Un doppio riconoscimento che testimonia come l’attenzione e la curatela di laFeltrinelli nella relazione con lettori e appassionati di cultura si esplichi tanto nella dimensione fisica che in quella digitale: attraverso una proposta ragionata di titoli, un’offerta di contenuti di approfondimento e intrattenimento capaci di stimolare e incuriosire, e la competenza di librai qualificati in grado di capire e interpretare le molteplici esigenze dei lettori.