Feltrinelli Education, al via la piattaforma fisica e online per la formazione

Vetrya, gruppo italiano leader nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing e servizi broadband lancia la nuova piattaforma digitale Feltrinelli Education, presentata questa mattina nel corso di una diretta streaming. Feltrinelli Education (www.feltrinellieducation.it) è una piattaforma fisica e digitale di servizi formativi "per trasformare la conoscenza in qualcosa di concretamente utile per capire, gestire e interpretare il cambiamento" spiega la società con sede a Orvieto.

Non un percorso di studi codificato ma un'offerta ampia e in continua evoluzione concentrata a selezionare gli ambiti professionali più nuovi e i settori della conoscenza più strategici per un cittadino contemporaneo: la proposta è quella di indicare i migliori talenti, professionisti, specialisti, osservatori come inedite guide nel grande mare del cambiamento. Vetrya, gruppo quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia, ha progettato e sviluppato il progetto potendo contare sul concept realizzato da Vetrya On e la gestione ed erogazione dei contenuti formativi basati sulle diverse funzionalità della piattaforma di distribuzione video Eclexia.