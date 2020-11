Fuori di testo: retroscena e segreti dei libri svelati al grande pubblico

Fuori di testo

Fuori di testo è un libro sui libri come nessuno li ha mai raccontati. Dedicando a ciascuna delle «soglie» del libro – titoli, copertine, risvolti, fascette, ringraziamenti, dediche, indici… tutto escluso il testo, insomma – una trattazione gustosa e documentata, Valentina Notarberardino rivela storie, curiosità, segreti, retroscena dell’editoria in generale e della narrativa italiana recente in particolare, anche grazie alle inedite confessioni di alcuni fra gli scrittori maggiori e più venduti del nostro Paese: da Edoardo Albinati a Diego De Silva, da Massimo Gramellini a Nicola Lagioia, da Melania G. Mazzucco a Roberto Saviano.

Ne emerge una guida preziosa all’attività editoriale, regno spesso impenetrabile ai non addetti, dove si incrociano e cooperano – non sempre pacificamente, come si vedrà – qualità letteraria e strategie di marketing, volontà d’autore e «diavolerie» di editori, grafici, redattori: tutti ingredienti della pozione magica che è ogni successo editoriale.

Decisive le testimonianze di alcuni tra i più apprezzati autori italiani, Edoardo Albinati, Mario Calabresi, Roberto Cotroneo, Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva, Massimo Gramellini, Roberto Ippolito, Nicola Lagioia, Melania Mazzucco, Giorgio Nisini, Luca Ricci, Antonio Pascale, Rosella Postorino, Roberto Saviano, insieme al grande maestro della fotografia Ferdinando Scianna e, ancora, Marino Sinibaldi, Salvatore Silvano Nigro, e il punto di vista di chi pensa per immagini: Riccardo Falcinelli e Monica Aldi.

L’autrice

Valentina Notarberardino (1981) vive a Roma, dove lavora come responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa per Contrasto. È stata coordinatrice didattica del master in Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza. Come studiosa dei margini dei libri ha inventato e realizzato la rubrica I dintorni del testo per Leggere: tutti ed è membro della giuria del concorso «Buona la prima!». Pur avendo già curato il volume Libero De Libero. Le poesie (Bulzoni, 2011) considera Fuori di testo il suo primo libro.