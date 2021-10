I 5 libri da leggere nell’autunno 2021

Le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi e le temperature scendono, i bambini tornano a scuola e noi a lavorare. Non è forse il periodo dell’anno che invoglia di più alla lettura? Tantissimi sono infatti i titoli interessanti che le varie case editrici italiane stanno lanciando in commercio proprio in questi mesi, tra i quali ne selezioniamo cinque secondo noi da non perdere.

Prima, però, facciamo una veloce carrellata tra qualche recente pubblicazione che vale la pena di segnalare. Da ottobre arriva in libreria per Ponte alle Grazie un saggio molto interessante dal titolo Coscienza. Le origini dell’intuizione morale: si tratta di uno studio a cura della filosofa canadese Patricia Churchland che tende a spiegare la coscienza al confine fra neuroscienze e filosofia; stimolante, denso di contenuti e di non difficile comprensione, è un titolo di saggistica che vale la pena conoscere. Torna in libreria edita da Feltrinelli anche la scrittrice Chiara Gamberale, con il suo ultimo lavoro Il grembo paterno: dov’è che impariamo ad amare? Com’è che ci si ammala dentro, com’è che si guarisce? Altra autrice molto amata, sempre pubblicata da Feltrinelli, è poi Simonetta Agnello Hornby, della quale qui consigliamo il nuovo romanzo Punto pieno, seguito dei precedenti Caffè amaro e Piano nobile.

Restando sul lato femminile, non possiamo dimenticare la novità autunnale a firma di Joyce Carol Oates La notte, il sonno, la morte e le stelle, proposto nella collana Oceani da La Nave di Teseo, e il romanzo dell’autrice finalista allo Strega Edith Bruck, dal titolo Andremo in città. Per quanto riguarda invece il fronte maschile, sempre La Nave di Teseo propone l’autore bestseller Guillaume Musso, con il suo La sconosciuta della Senna. Ricordiamo inoltre che nel settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri Rizzoli dà alle stampe nella bella edizione BUR Deluxe La Divina Commedia, con tavole inedite di Federico Zuccari.

Il paragrafo finale di questa carrellata lo dedichiamo a Audible, che ancora una volta si arricchisce di titoli di ogni genere: saggistica, narrativa, classici e podcast esclusivi a puntate. Tra le numerose novità dei mesi di ottobre e settembre segnaliamo Oliva denaro di Viola Ardone (Einaudi), Sotto cieli rossi. Diario di una millennial cinese di Karoline Kan (Bollati Boringhieri), Se due che come noi di Micaela Miljan (Vallardi), La primavera perfetta di Enrico Brizzi (HarperCollins), l’inchiesta giornalistica Tracce. 100 anni di terroristi di Guido Olimpio, la trilogia d’arte Il secolo dei giganti di Antonio Forcellino e le dodici puntate de I diavoli. La finanza alla fine del mondo di Guido Maria Brera, dall’omonima serie televisiva.