I libri per la Giornata Mondiale della Terra 2020

In occasione dell’appuntamento annuale con la Giornata Mondiale della Terra, che si rinnova oggi 22 aprile 2020, al suo 50esimo anniversario, la casa editrice HarperCollins ha selezionato alcune letture ad hoc per celebrare il Pianeta insieme ai suoi lettori.

I libri scelti

Terre sommerse di Kassandra Montag in libreria a 19.00 euro, 435 pagine.

L'epica avventura di una madre in un mondo devastato dai cambiamenti climatici. Un romanzo pieno di amore e disperazione, ambientato in un nuovo mondo forse molto vicino. “L’esordio di Kassandra Montag è un’avventura mozzafiato con una protagonista coraggiosa e indimenticabile e che ci ricorda le conseguenze delle nostre azioni sul futuro. Una storia perfetta per gli amanti di eroine forti e romanzi distopici” ha scritto il magazine americano Publishers Weekly. Mentre Chernin Entertainment (Miss Peregrine, L’alba del pianeta delle scimmie, Tolkien) ha acquisito i diritti per la serie tv, definita “l’incontro tra Il racconto dell’ancella e Il trono di spade”. Terre sommerse è stato il caso editoriale internazionale alla scorsa Fiera di Londra, venduto in quasi venti paesi e un grande successo del passaparola, di cui sono già stati acquistati i diritti cinematografici. Kassandra Montag ci regala un romanzo d’esordio sul cambiamento climatico e uno sguardo pieno di forza ed evocativa immaginazione su quello che potrebbe essere il nostro futuro.

Kassandra Montag, autrice e giornalista, ha vinto numerosi premi di poesia. I suoi scritti sono apparsi su prestigiose riviste letterarie tra cui Midwestern Gothic e Mystery Weekly Magazine. Si è laureata in Letteratura inglese e scrittura creativa alla Creighton University. Vive a Omaha, in Nebraska.

Vivere senza plastica di Will McCallum, è in libreria a 15.00 euro, 238 pagine. Definito come “una guida per cambiare il mondo, una bottiglia di plastica alla volta”.

Circa 12,7 milioni di tonnellate di plastica stanno invadendo l’oceano ogni anno, uccidendo oltre un milione di uccelli e 100.000 mammiferi marini. Entro il 2050 potrebbe esserci più plastica nell’oceano che pesci, in termini di peso. Come possiamo noi fare la differenza?

Questa guida accessibile, scritta dall’attivista in prima linea del movimento anti-plastica, ci insegna come mettere in pratica piccoli cambiamenti che fanno una grande differenza. “La plastica non si elimina senza combattere. Abbiamo bisogno di un movimento composto da miliardi di gesti individuali, che unisca persone provenienti da tutti gli ambienti e da tutte le culture, le cui voci si sentano dal più piccolo villaggio ai grattacieli più alti”. Questo libro vuole essere una “chiamata alle armi” per unire le forze in tutto il mondo e porre fine alla nostra dipendenza dalla plastica.

Will McCallum, è il responsabile del team Oceans di Greenpeace UK e portavoce della loro campagna contro l’uso della plastica. Ha istituito la campagna globale di Greenpeace per creare la più grande area protetta del mondo nell’Oceano Antartico. Di recente ha trascorso un mese in Antartide, per capire se la plastica sta raggiungendo la regione più remota del pianeta. Attribuisce il suo amore per la natura ai suoi nonni, al Dottor Doolittle e ai documentari sulla natura di David Attenborough.

Il nostro pianeta, il libro della docuserie originale netflix in edizione illustrata per ragazzi: curato nei testi da Matt Whyman, prefazione di David Attenborough, illustrazioni di Richard Jones, artista e illustratore di fama internazionale. Executive Consultant Editor: Colin Butfield. In libreria a 25,00 euro, 96 pag. Traduzione di Isabella Polli.

“Sarete fra i personaggi futuri che, se vorranno, potranno raccontare la storia più straordinaria di tutte, quella che narra come gli esseri umani del Ventunesimo secolo si siano ravveduti e abbiano cominciato a proteggere il pianeta Terra" scrive Sir David Attenborough.

Una straordinaria celebrazione delle bellezze naturali del nostro pianeta, con immagini tratte dalla serie televisiva e vivide e realistiche illustrazioni di piante e animali terrestri e acquatici. La serie Netflix prodotta da Silverback Films e in partnership con WWF, ha portato gli spettatori in luoghi mai visti prima, mostrando l’importanza del mondo naturale e le sfide che esso affronta ai giorni nostri. Il libro esplora i paesaggi ghiacciati, le giungle impenetrabili e gli immensi oceani, ponendo in evidenza come tutti questi habitat siano legati l'uno all'altro a formare quell'unico luogo che tutti noi chiamiamo casa: IL NOSTRO PIANETA.

Colin Butfield, scientific and Conservation advisor di WWF, è stato consulente scientifico e ambientale per la serie tv, ed è tra coloro che hanno contribuito alla nascita di OurPlanet.com, che non si limita a sottolineare i problemi che il pianeta deve affrontare, ma offre anche delle soluzioni. Membro dell’Executive team di WWF UK, Colin si è occupato di problemi relativi alla tutela ambientale e alla biodiversità in tutto il mondo.

Matt Whyman, ha scritto libri per adulti e per ragazzi spaziando fra argomenti e generi diversi. Ai lettori più giovani ha dedicato in particolare numerosi romanzi e serie di avventura di grande successo. in Italia ha pubblicato Oink! Un amore tutto rosa, spassoso resoconto della sua vita in compagnia di due maialini nani. Vive nel West Sussex con la moglie, i figli e un cucciolo di nome Sprint.

Richard Jones, è nato nel Warwickshire e si è laureato all’Università di Plymouth in grafica e illustrazione. Il suo libro illustrato The Snow Lion è stato tradotto in 20 lingue.