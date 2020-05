Il mercante di Londra. La saga dei Falconer

Londra, 1884. James Falconer proviene da una famiglia rispettabile, seppur non nobile; i nonni prestano servizio da anni in qualità di maggiordomo e governante presso i Montague, mentre il padre di James è proprietario di due bancarelle di successo al mercato coperto di Henry Malvern a Camden Town. Diciassettenne sveglio, bellissimo e ben educato, Jimmy lavora duro con il genitore senza mai lamentarsi, ma nel cassetto custodisce un sogno: quello di possedere, un giorno, un’attività propria e divenire un famoso mercante di Londra.

Alexis Malvern è l’affascinante erede di Henry, un uomo tanto inflessibile professionalmente quanto amorevole nei confronti della figlia, di cui si prende cura dalla morte della moglie. È lei la più grande gioia della sua vita: brillante, intelligente, con uno spiccato senso per gli affari, grazie al quale un giorno è certo che dirigerà l’azienda di famiglia. C’è solo una cosa che turba il signor Malvern: Alexis gli ha appena detto che non ha intenzione di sposarsi, né di diventare mamma; la sua indipendenza, a quanto pare, non ha prezzo.

Nella Londra vittoriana, tra gli odori pungenti dei mercati e la fuliggine del carbone, tra le serate mondane e le indagini di Scotland Yard, le storie di James e Alexis scorrono parallele senza mai sfiorarsi nel nuovo romanzo di Barbara Taylor Bradford, autrice prolifica con all’attivo decine e decine di titoli. “Il mercante di Londra” è il primo volume della saga che la scrittrice dedica ai Falconer, rappresentanti della borghesia inglese in veloce ascesa. A pubblicarlo in Italia, con una cover appositamente pensata per incantare all’istante le lettrici, è la Sperling & Kupfer, dando così avvio ad una lunga storia che vede in questo libro soltanto un inizio; anzi, a dire il vero è proprio nel finale che l’atmosfera si accende, quando Alexis e James si conoscono e poi cominciano a lavorare insieme.

Sino a quel momento le esistenze dei due protagonisti scorrono piene di eventi e di desideri, colpi di scena, grandi gioie e terribili dolori, tuttavia sempre a distanza. James si ritrova a fare i conti con un’inattesa aggressione che porta alla morte di un suo caro amico e lascia quindi Londra per cercare un periodo di pace; ad Hull, la città dell’allegria, inizia a farsi le ossa nell’azienda di commerci marittimi gestita dallo zio Clarence e, complice anche la relazione segreta che intraprende con una donna più matura, saluta l’epoca dell’adolescenza per passare a quella adulta. Quando compie diciotto anni James Falconer è ormai un attraente giovane, non ancora ricco, ma con le idee ben chiare in testa. Il suo obiettivo è la carriera e niente potrebbe distrarlo da ciò.

Del tutto diversa la situazione di Alexis: la società di famiglia e la Casa Rifugio a cui ha dato vita per proteggere le donne vittime di violenza domestica occupano tutto il suo mondo; almeno fino a quando non incrocia gli occhi grigi di Sebastian Trevalian, banchiere alquanto noto a Londra per essere uno scapolo ambito ma irraggiungibile. Tra loro il coupe de foudre è immediato e ben presto si trasforma in amore, al punto tale che Alexis accetta di diventare sua moglie. Tuttavia, il destino ha ben altro in serbo per lei…

“Il mercante di Londra” è un romanzo piacevole, leggiadro e scorrevole nella lettura; l’intreccio delle trame che Barbara Taylor Bradford architetta con cura non è banale né scontato, cosicché ci si ritrova a incuriosirsi molto in merito a dove l’autrice voglia portare i suoi personaggi; è però soltanto nel finale che i fili si allacciano tra loro e finalmente si creano le condizioni giuste per dare origine a una grande storia d’amore (la aspettiamo già con impazienza nel prossimo volume della saga). A fare da cornice al tutto c’è la Londra di Jack lo Squartatore e della regina Vittoria, dei prolifici commerci marittimi e delle classi disagiate dickensiane, di Camden Town e di Whitechapel: un’ambientazione che, per chi ama l’Ottocento inglese, risuona come uno squisito sottofondo. Restiamo in attesa di ciò che avverrà…

Per maggiori informazioni: www.sperling.it.