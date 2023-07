Il mio pioppo è morto a Milano

La poesia sulla “strage degli alberi a Milano”



Ritrovavo da anni

lo stesso pioppo,

sulla strada che percorrevo

dopo lavoro, era la mia abitudine.

Una settimana, un mese,

quindici anni fa, la mia abitudine

era quell’albero

che mi legava al luogo,

alla mia realtà. E salutavo

il pioppo maestoso

che poi nevicava

senza preavviso. Ed ero felice,

di coprirmi dalla testa ai piedi

della sua neve.

Ieri sono tornata

sui miei passi, quelli di sempre,

è morto il pioppo secolare,

è stato tranciato in due

dalla tempesta d’acqua, e

di grandine e di vento.

Piango il mio pioppo maestoso

che non mi saluta più,

che non vedrò mai più

a Milano.