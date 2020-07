In anteprima la copertina di "Riccardino" di Camilleri, dal 16 luglio il libro

In prossimità del primo anniversario della scomparsa di Andrea Camilleri, avvenuta il 17 luglio 2019, e della pubblicazione dell'episodio finale del romanzo che ha ispirato l'amatissima serie di Montalbano, il postumo "Riccardino", fissata per il 16 luglio, la casa editrice Sellerio pubblica in anteprima social la copertina del libro. E ad essere pubblicata è anche la copertina dell'edizione speciale del romanzo, ossia quella con la nota di Salvatore Silvano Nigro, in cui sarà possibile leggere la prima versione del libro del 2005 e quella definitiva, come da desiderio dell'autore.

Camilleri consegnò ad Elvira Sellerio "Riccardino" nell'estate 2005, con l'accordo di pubblicarlo successivamente, ma senza stabilire una data. Undici anni dopo, nel 2016, dopo ben 15 libri di Montalbano pubblicati, Camilleri sentì l'urgenza di riprendere il romanzo, di "sistemarlo". Nel manoscritto non cambiò nulla nella trama, ma intervenne sulla lingua che nel frattempo si era evoluta. Anche il titolo che lo scrittore aveva inizialmente considerato provvisorio, ma al quale ormai si era affezionato, diventa definitivo in quello stesso anno.

La duplice versione del romanzo, contenuta nell'edizione speciale, permetterà di "seguire l’evoluzione nel corso del tempo di quella lingua unica inventata da Andrea Camilleri. Una sperimentazione alla quale lo scrittore teneva moltissimo e che viene resa così evidente dal confronto tra le due versioni" spiega l'editore Sellerio. "Tutto questo nel ricordo di Andrea Camilleri verso il quale proviamo, e proveremo sempre, grandissima gratitudine e affetto”, commenta la casa editrice.

In vista del 17 luglio, Sellerio ripercorrerà le opere dello stimato scrittore, attraverso i passi più densi e significativi.

Il primo capitolo del romanzo, disponibile su sellerio.it, è stato letto in anteprima lo scorso maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino Extra, da Antonio Manzini, amico e allievo dello scrittore.