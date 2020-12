InBook, la lettura accessibile a tutti: il progetto editoriale Storie Cucite

InBook: che cosa sono?

L’InBook è un libro tradotto in simboli di CAA, Comunicazione aumentativa alternativa, che nasce con lo scopo di facilitare l’ascolto e la lettura ad alta voce di libri illustrati per bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di linguaggio più o meno complesse, ma anche per bambini stranieri o in età prescolare.

Gli InBook sono strumenti di inclusione usati e apprezzati non solo dal bambino con disabilità ma da tutti, anche adulti che si confrontano per la prima volta con l’apprendimento della lingua italiana.

La loro inclusività consente di farne una componente importante nella vita di classe, magari durante i laboratori scolastici che possono così coinvolgere davvero tutti gli alunni, nessuno escluso.

Il modello InBook, ci spiega Patrizia Frassanito di Storie Cucite, casa editrice milanese tra le prime e poche in Italia a occuparsi di letteratura inclusiva, è stato creato dal Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e Verdello e successivamente affidato al Centro studi InBook.

La peculiarità di questo modello è la presenza di simboli che accompagnano lo stimolo verbale. Sue caratteristiche importanti sono la fedeltà al ritmo narrativo dell'autore e della traduzione simbolica del libro originale; il rispetto dialogico tra testo e immagine presenti nel libro originale; il sistema simbolico dotato di regole di composizione che include la scrittura in simboli dell’intera frase (compresi articoli, pronomi, congiunzioni); la rappresentazione multimodale, ovvero che ciascun simbolo sia composto da un elemento grafico e da un elemento alfabetico in stampatello minuscolo, posto sulla parte superiore.

I simboli e la parola sono riquadrati, fattore che dà visibilmente unità ai due elementi, e sono monocromatici, sempre in bianco e nero. È essenziale poi la cura nell’organizzazione della pagina, in termini di dimensioni, di distanza tra simboli, fra righe e fra paragrafi, di punteggiatura.

Ma anche la lettura prevede un processo dedicato, il Modeling: una lettura effettuata indicando i simboli uno a uno, facendo attenzione a non coprire con il dito né l’immagine né la parola, mantenendo il ritmo narrativo. Ma attenzione: non tutti i libri in simboli sono InBook, ma solo quelli che lo specificano chiaramente con la formula: "Questo libro è un InBook".





Storie Cucite, una casa editrice inclusiva

Storie Cucite è una casa editrice tutta al femminile che pubblica albi illustrati e narrativa illustrata per l'infanzia, dai 5 ai 10 anni di età. Fondata nel 2016 a Milano da Patrizia Frassanito e Luisa Carretti, ha creato negli anni diverse collane per andare incontro a specifiche esigenze di lettura e apprendimento.

ll progetto dei racconti di Yxxy è nato in collaborazione con la Biblioteca Oltre l'Handicap Aias di Bolzano e un team di professioniste (autrice, illustratrice, traduttrice in simboli, consulente pedagogica). Le autrici hanno lavorato a degli albi illustrati per bambini in cui coesistono la vocazione ludico-narrativa e quella pedagogica del racconto, affrontando tematiche come l’inclusione, la socializzazione, l’identità personale.

Dal progetto dei racconti di Yxxy è nata poi la collana accessibile ZIGZAG, albi illustrati che facilitano la comprensione del testo, trattando temi legati al mondo dell'infanzia con l’obiettivo di far esercitare a ogni bambino con disabilità cognitive e linguistiche il proprio diritto alla conoscenza e alla lettura con maggior autonomia.

Il bambino potrà così anche riconoscersi nella storia o nella situazione dei personaggi raccontati, facendolo sentire parte del contesto scolastico e sociale, e rendendo il libro uno strumento di condivisione e di scambio.