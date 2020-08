Influencer a 90 anni: in un libro DeAgostini le avventure di Licia Fertz

Licia è l'influencer meno giovane d'Italia. 90 anni, allegra, curiosa, brillante, anticonformista, il suo profilo Instagram Buongiorno nonna ha conquistato quasi 100.000 follower in poco più di un anno.

Licia Fertz nasce nel 1930 in Istria. Esule, scappa a Viterbo dove vive ancora oggi. Si sposa con Aldo, hanno una figlia che muore lasciando un figlio piccolo, Emanuele. I nonni crescono Emanuele come un figlio e, 2 anni fa, quando Aldo muore Licia cade in depressione. Ed è proprio il nipote ad aprire il profilo Instagram per farla tornare a vivere, per farle tornare il sorriso. Così in poco tempo il web si innamora di Licia, dei suoi allegri buongiorno senza dentiera, delle sue lezioni di percussioni e del posare come modella quasi per gioco.

Emanuele risveglia così la grinta e la gioia di vivere della nonna, che in 90 anni ne ha superate davvero tante. Nel libro, nonna e nipote ripercorrono insieme le tappe più importanti di un’esistenza straordinaria, toccando anche i temi più difficili con spirito positivo, molta ironia e un tocco di anticonformismo, per far sorridere e riflettere allo stesso tempo, e dimostrando che lo spirito non ha niente a che vedere con l’età.

Pagine 256

Prezzo 15,90 €

Instagram @liciafertz

In uscita il 29 settembre