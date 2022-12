"L’eroe criminale. Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino". Il libro

"L’eroe criminale. Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino", il nuovo libro di Marco Fraquelli

Eroe nazionale, «martire della libertà», simbolo della lotta per l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina per alcuni; criminale di guerra, filonazista, sterminatore di polacchi ed ebrei per altri, Stepan Bandera, «padre» del nazionalismo ucraino moderno, divide ancora oggi l’opinione pubblica, in Ucraina e non solo. Alla figura di questo «eroe criminale», tornata in auge nel corso della cosiddetta «Rivoluzione di Maidan»

o «Euromaidan» del 2014, grazie alla rievocazione e alla celebrazione, anche simbolica, compiute dai due principali movimenti ultranazionalisti ucraini di estrema destra, Svoboda e Pravyj Sector, oggi protagonisti, con il battaglione «Azov», della resistenza nei confronti dell’invasore russo, è dedicato questo libro di Marco Fraquelli.

Un saggio agile, seppure approfondito, che, insieme alla narrazione delle vicende biografiche di Bandera, ci permette di conoscere più da vicino la nascita e lo sviluppo del nazionalismo in Ucraina nel ventesimo secolo, dal primo dopoguerra alla Guerra fredda al fenomeno «Maidan», consentendoci di comprendere meglio alcuni

importanti aspetti dell’attuale fase delle vicende ucraine.

L’autore

Marco Fraquelli

Nato nel 1957 a Milano. Allievo del politologo Giorgio Galli e studioso della cultura di destra, ha pubblicato Il Filosofo proibito. Tradizione e reazione nell’opera di Julius Evola, Terziaria editrice,1994; A destra di Porto Alegre. Perché la Destra è più noglobal della Sini- stra, Rubbettino, 2005, Rubbettino, 2007, Altri duci. I fascismi europei tra le due guerre, Mursia, 2014, A destra di Sodoma, OAKS, 2021.

Editore Rubbettino

Pagine 190

Prezzo 16 euro

Data di uscita gennaio 2023

