Il Gruppo Editoriale San Paolo lancia Le messe sono sospese, ma… la Chiesa è viva. Come comunica Don Antonio Rizzolo - Presidente e Ad del Gruppo - in una lettera indirizzata ai parroci, l'intenzione è quella di esprimere vicinanza a tutti i parroci d’Italia, ai lettori e ai fedeli, in un momento difficile per il Paese, dove le celebrazioni religiose sono sospese per il contenimento del contagio da Covid-19.

"Per questo abbiamo deciso di offrire gratuitamente a tutte le parrocchie una serie di sussidi, disponibili anche in digitale sul portale di Famiglia Cristiana (www.famigliacristiana.it/chiesaviva). È un modo per esservi accanto e per aiutare la nostra gente a pregare, a meditare sulla Parola di Dio, a mantenersi salda nella fede, aprendo il cuore alla speranza. L’emergenza Coronavirus ci ha messo davanti alla fragilità della nostra esistenza, al nostro limite di creature. Ma può anche essere un’opportunità, ancor più in questo tempo di Quaresima. Per riconoscere ciò che è essenziale nella nostra vita". "Tra i vari sussidi che abbiamo preparato", continua, "c’è il foglietto Tempo per te, che rilegge le indicazioni sanitarie alla luce della fede e offre alcuni suggerimenti pratici per la preghiera, in chiesa, dove è possibile, oppure nelle case, perché si trasformino davvero in piccole chiese domestiche".

I sussidi pastorali, i kit La Chiesa è viva, e le altre iniziative

Tra i sussidi pastorali che il Gruppo distribuirà gratuitamente alle parrocchie, a partire da mercoledì 25 marzo, c'è l'edizione speciale del Messalino Amen - La Chiesa è viva. Un estratto del messalino pensato per pregare insieme con la liturgia delle prossime domeniche, il triduo pasquale, la Via Crucis, il Rosario e tante altre preghiere.

Alle parrocchie verranno anche distribuiti circa 5.100 kit La Chiesa è viva, composti da: lettera ai parroci di Don Antonio Rizzolo; due locandine che potranno essere poste all'entrata della chiesa per informare i fedeli dell'iniziativa; oltre 300mila copie del sussidio Tempo per te di Paolo Curtaz, apprezzato scrittore di spiritualità.

Per i lettori più giovani, vengono proposte le versioni digitali di GBaby e Il Giornalino, con i consigli di don Alberto Ravagnani per combattere "il nemico speciale". Lo spazio digitale verrà arricchito di giorno in giorno con contenuti editoriali e video per tutta la famiglia.

E' stata anche attivata l'offerta, al prezzo simbolico di 1 euro, per accedere per un mese da casa e attraverso tutti i dispositivi, alle versioni digitali delle testate Famiglia Cristiana, Credere, Gazzetta d'Alba e GBaby, disponibili sulla piattaforma online www.edicolasanpaolo.it/coronavirus.

Un'altra importante iniziativa del Gruppo è il Fondo di solidarietà, per raccogliere donazioni e attivare abbonamenti alle testate del Gruppo a favore di soggetti svantaggiati. Un progetto per raggiungere gli anziani nelle case di riposo e i più giovani nelle case-famiglia, affinché possano trovare nella lettura la Parola di speranza e conforto. Su tutti i giornali del Gruppo verranno comunicate le istruzioni e le modalità per effettuare questa donazione.

Infine, il Gruppo Editoriale San Paolo è presente sulla piattaforma governativa di solidarietà digitale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, con 25mila abbonamenti mensili gratuiti al settimanale Famiglia Cristiana.