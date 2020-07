Mondadori, effetto Covid: scendono i ricavi del 25%, perdite da 25 mln

Effetto Covid sui conti del primo semestre del gruppo Mondadori, che chiude il periodo con un calo dei ricavi del 24% a 288,9 milioni di euro, e una perdita di 25 milioni di euro, contro i -1,9 milioni dello stesso periodo del 2019.

Tra gli altri dati, il Mol adjusted è pari a 11 milioni di euro rispetto a 21,8 milioni di euro al 30 giugno 2019; gli interventi di riduzione dei costi, pari a complessivi 31,8 milioni di euro, hanno consentito di limitare gli impatti derivanti dalla contrazione di ricavi e margini dovuti all’emergenza Covid-19. La posizione finanziaria netta di gruppo (ante IFRS 16) è pari a -130,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -204,2 milioni di euro al 30 giugno 2019.

Mondadori: chiusura semestre in calo

L'attività del gruppo, ricorda una nota, è stata pesantemente influenzata dal lockdown conseguenza dell'epidemia, con la chiusura di tutte le librerie e dei bookshop museali. Alla riapertura il mercato del libro ha fatto registrare segnali di ripresa, con tassi di crescita a doppia cifra e che è tuttora in corso. Tale ripresa ha favorito i business Trade e Retail che hanno pertanto potuto beneficiare di una fase di crescita che ha consentito il parziale recupero dei ricavi perduti nel periodo marzo-aprile.

Per l'intero anno il Gruppo stima ricavi in contrazione tra il 16% e il 18% rispetto al 2019, un Ebitda margin (adjusted) saldamente a doppia cifra (pari a circa l’11%-12%) e una generazione di cassa positiva, sebbene in contrazione rispetto al passato.