Monica Setta, Quadrare i conti - manuale per famiglie: "Rendo l'economia pop"

Monica Setta torna in libreria con un volume nato dalla fortunata rubrica del suo programma Uno mattina in famiglia: Quadrare i conti - manuale di economia per famiglie.

L'8 aprile la conduttrice di Uno mattina in famiglia (Rai uno con Tiberio Timperi) sarà in libreria con il dodicesimo libro. "È un progetto che nasce dentro il mio programma perché è stato Michele Guardi a volere l'economia spiegata alle famiglie " spiega Monica Setta "ogni settimana racconto in TV le novità che riguardano tutti gli italiani, dal Bonus casa ai mutui al fisco o alle banche. Mi hanno scritto in tanti raccontandomi le loro storie e da questa corrispondenza con i telespettatori è nato il libro che porta lo stesso titolo della mia rubrica tv: Quadrare i conti".

Secondo la Setta, che con Timperi sta regalando a Rai 1 ottimi ascolti per Uno mattina in famiglia (in crescita sul 2020), l'economia sarà importantissima nella fase post Covid. La sfida sarà sul Recovery Fund e infatti un lungo capitolo del libro è dedicato ai fondi della Next generation EU.