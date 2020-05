Dalle favole sul Covid, nasce l’ebook solidale per aiutare i bambini disabili

Dalle favole e dai racconti sul Coronavirus all'ebook solidale

E' partita due mesi fa l'iniziativa di spiegare la pandemia di Covid-19 ai bambini, nel modo più semplice possibile: sottoforma di favole e racconti. Favole e racconti che fornissero ai più piccoli risposte sul perché dello stravolgimento improvviso delle loro abitudini di vita, dell’impossibilità di andare a scuola, di uscire, di frequentare gli amichetti, di poter giocare nei parchi o di poter fare sport. L’idea, partita dalla giornalista Laura Avalle con la sua favola podcast “Il mostro con gli occhi rossi”, prodotta da Raflesia Group per Storylands, suscita poi l’interesse della casa editrice Morellini che decide di creare il progetto “Fai volare una fiaba” con tanto di omonimo hashtag per coinvolgere mamma e papà di tutta Italia.

L'ebook solidale. Parte del ricavato sarà devoluto a una onlus per bambini disabili

Le adesioni sono arrivate numerosissime, in breve tempo, anche da parte di attori, doppiatori e scrittori: Lucia Caponnetto, Max Pisu, Matteo Belli, Roberto Pompili, Stefania Pepe, Barbara Fiorio, Federica Toti, Alessandra Moscheri, Ivan Ottaviani e il regista Maurizio Nichetti. Visto l’elevato numero di storie raccolte, la casa editrice Morellini decide così di dare vita all'ebook “Il mostro con gli occhi rossi e altre storie” acquistabile a 7,99 euro, sul sito della www.morellinieditore.it e sui principali store online. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della fondazione “Renato Piatti” onlus, che si occupa di bambini con disabilità intellettiva e relazionale. Spiega Cesarina Del Vecchio, presidente della fondazione: "Mai come in questo periodo storico abbiamo capito l’importanza di stare in famiglia, occupando il tempo in maniera costruttiva. Spero che in tanti potranno apprezzare questo ebook e rinnovare il proprio sentimento di solidarietà e umanità. Per questo voglio anche ringraziare Morellini Editore e tutti gli autori e attori che hanno aderito a questo progetto".