Nel nome di Craxi, il libro di Mirko Crocoli. Stefania Craxi alla 'premiere'

“Non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori, io questo non glielo consentirò. La storia di questi anni sarà scritta bene, sarà riscritta bene in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi capitoli, in tutti i suoi personaggi e in tutti i suoi falsi eroi, che sono più d’uno gli eroi falsi. E si farà l’operazione verità. Non posso far altro, ma la battaglia della Storia non gliela faccio vincere”. (B. Craxi).

“NEL NOME DI CRAXI” è l’emblematico titolo del nuovo volume uscito in questi giorni dedicato all’ex Presidente del Consiglio e leader del Partito Socialista Italiano a firma Mirko Crocoli, per la sezione “History” dei tipi di Acar di Lainate (MI), già disponibile su Amazon e principali piattaforme online. Alla première, in un suggestivo scenario allestito al Parco dei Monti Cimini (VT), è andato in “onda” un vivace dibattito con l’autore, impreziosito dal nostalgico “affresco” del Sen. Stefania Craxi e di un altro figlio illustre, Stefano Andreotti impegnato anch’esso nella promozione del libro sul padre: “I diari segreti di Giulio Andreotti”. Entrambi i genitori governarono insieme con la formula del pentapartito per quasi tutta la decade degli anni Ottanta, l’uno alla guida dell’esecutivo e l’altro a capo del Dicastero degli Affari Esteri. Storia d’altri tempi che, vista con gli occhi di oggi, non può che riportare alla mente un’epoca in cui l’Italia era tra i primi posti al mondo per prestigio internazionale e sviluppo economico.



Stefania Craxi e Stefano Andreotti

Un viaggio di 446 pagine, tanto appassionante quanto doloroso, suddiviso in 24 capitoli che spaziano dai fibrillanti periodi universitari fino al tragico epilogo di Hammamet, da dove Bettino Craxi non tornerà mai più. In mezzo, le principali vicende dell’uomo, del politico, del governante, del presidente e del perseguitato. Moro, Euromissili, Sigonella, Concordato, scala mobile, referendum e Grande Riforma, ma anche “Mani pulite” ed esilio forzoso.



Mirko Crocoli e Stefania Craxi

Si evince palesemente che, oltre all’ausilio del materiale documentale appartenente alla Fondazione Craxi, l’autore ha riunito un cast d’eccezione per ricordare e raccontare uno dei più autorevoli premier del ventesimo secolo. Un vero e proprio tuffo nel passato reso possibile anche grazie alle inedite testimonianze di Paolo Pillitteri (ex Sindaco di Milano e Deputato), di Gennaro Acquaviva (suo consigliere politico ed esponente di spicco del PSI), di Ugo Intini (suo portavoce e direttore dell’Avanti!), di Claudio Signorile (ex Ministro, vicesegretario del partito e suo braccio destro), di Filippo Panseca (suo genio visionario), di Cinzia Mansi (sua stretta collaboratrice), di Stefano Perri (suo agente di scorta per 10 anni) e di Alessandro Zella (curatore della pagina social a lui dedicata).





E ancora, tre Generali: Ercolano Annicchiarico, Antonio Federico Cornacchia e Paolo Inzerilli, rispettivamente Sigonella, Moro e Gladio; l’economista Luca Caselli; Stefano Cagliari (figlio dell’ex Presidente dell’Eni Gabriele); Dina Nerozzi (moglie del Prof. Gaetano Frajese); il già citato Stefano Andreotti (figlio del pluripremier e ministro Giulio); Enzo Carra (ex portavoce e capo segreteria di Arnaldo Forlani); Lorenzo Somigli (giornalista, politologo); Tiziana Parenti (magistrato del pool “Mani pulite”), ma anche opinionisti, scrittori, saggisti.

E’ la storia, senza veli, di uno dei più grandi statisti che abbia mai varcato la soglia di Palazzo Chigi e del numero uno indiscusso degli anni d’oro. “NEL NOME DI CRAXI” è un nuovo tassello che va ad unirsi alla già corposa storiografia su Craxi, quella che, un giorno, dovrebbe finalmente donare chiarezza e restituire un po’ di verità soprattutto dopo la stagione dei veleni e del crollo totale dei principali partiti della Prima Repubblica, che egli amava definire, con non poco rammarico, “LA FALSA RIVOLUZIONE!”.