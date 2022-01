New York, arrestato il ladro dei manoscritti inediti best seller: è italiano

Il ladro si spacciava per importanti operatori editoriali e si faceva inviare manoscritti inediti di grandi autori: anche Margaret Atwood, Ethan Hawke e Don Brown

Filippo Bernardini, un cittadino italiano che lavora nell'editoria a Londra, è stato arrestato a New York mercoledì dopo essere arrivato all'aeroporto internazionale John F. Kennedy, con l'accusa di essersi impossessato in modo fraudolento di romanzi inediti camuffando la propria identità e spacciandosi per operatori del mondo dell'editoria.

Lo ha reso noto Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Bernardini, 29 anni, impiegato di Simon & Schuster, è accusato di frode telematica, che comporta una pena fino a 20 anni di carcere, e furto d'identità aggravato.

Tra gli autori nel mirino del 29enne anche Margaret Atwood, Ethan Hawke e Dan Brown. Tentativo fallito con Elena Ferrante. "Bernardini avrebbe impersonato individui dell'industria editoriale per fare in modo che gli autori, incluso un vincitore del premio Pulitzer, gli inviassero manoscritti prima della pubblicazione a proprio vantaggio", ha affermato Williams nella dichiarazione.

Per anni, l'industria editoriale è stata sconcertata da uno schema di phishing internazionale in cui qualcuno con un'apparente conoscenza interna si è spacciato per un editore o un agente, creando un account di posta elettronica falso, e ha tentato di indurre autori ed editori a inviare manoscritti inediti.