"Non a te nudo amore" di Recalcati-Crocetti: ultima antologia di cento poesie

"Non a te nudo amore", ecco l'antologia di poesie di Recalcati-Crocetti

“Non a te nudo amore” di Massimo Recalcati e Nicola Crocetti, Feltrinelli Editore, Crocetti Poesia, è la bellissima antologia che raccoglie cento poesie d’amore da Petrarca ai giorni nostri. Tra i poeti antologizzati ce ne sono di magnifici Anna Achmatova, Eugenio Montale, Umberto Saba, Saffo, Rainer Maria Rilke, Lucrezia Lerro, Franco Arminio, e altri bravissimi.





“Non a te nudo amore” è un titolo che cattura, che fa subito venire voglia di correre in libreria e di acquistarlo questo prezioso libro da portare con sé, e di leggerlo e rileggerlo fino ad imparare a memoria i versi più suggestivi e commoventi. Un’antologia tanto elegante e intensa mancava. E grazie all’amore per la poesia di Massimo Recalcati oggi è in tutte le librerie d’Italia. Non si può non possederla. Io sto leggendo il libro da cima a fondo per la seconda volta. Vi consiglio la lettura di "Non a te nudo amore", uscirete dalla lettura diversi e di sicuro più predisposti all’amore. Un libro che lascia tante tracce indelebili nella vita interiore.