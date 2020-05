"Paganini raccontato ai bambini" va in Tv

"Paganini raccontato ai bambini" diventa libro interattivo

Dopo aver raccontato la storia di Niccolò Paganini nello spettacolo “Il Capriccio del Diavolo – Paganini come non ve l’hanno mai raccontato”, Fiorella Colombo dedica un nuovo lavoro alla biografia del più grande violinista mai esistito, pubblicato sul canale di Imperia TV nell’ambito del progetto “La scuola non si ferma – Maestro 2.0”. Il progetto sarà mandato in onda dalla stessa emittente all’interno della “Settimana della Musica”, una serie di appuntamenti in programma dal 25 al 30 maggio tutti i giorni in due momenti della giornata, alle ore 10:00 e alle ore 15:00.

La vita del noto violinista genovese narrata attraverso video, immagini, musica e parole

Un libro polisensoriale e interattivo per bambini, che racconta la vita del grande maestro genovese Niccolò Paganini, la sua caparbietà nel perseguire il proprio obiettivo nonostante la malattia e le malignità destate dal suo inarrivabile talento. Tante piccole storie che narrano la sua misteriosa figura, il suo violino stregato, il suo indiavolato virtuosismo, il suo particolare carattere, le sue grandi difficoltà e le sue meravigliose vittorie. La vita del violinista più straordinario del mondo, che sa trasformare la sua malattia nella sua più grande risorsa, le maldicenze di chi gli sta attorno nella costruzione della sua figura leggendaria. Paganini è un violinista talmente dotato che per tutta la vita combatte contro la credenza altrui di aver venduto l'anima al diavolo in cambio del proprio talento. E qui scopriremo che il patto c’è stato… ma con un padrone molto più sofisticato: la sua disabilità. Una storia che non si ferma il giorno della sua morte, ma che arriva fino ai giorni nostri, restando immortale, affascinante e misteriosa. Attraverso i QR Code si potrà accedere ai video multimediali, narrazioni di immagini, di musica e di parola, con l’ascolto dei suoi Capricci, ai quali sono associati aneddoti e curiosità sulla sua vita.