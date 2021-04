Pappagalli: storie e aneddoti sui latin lover italiani, di Alessandro Coppi

Uscito il 21 aprile 2021 in versione ebook in tutto il mondo ma solo in lingua italiana il libro cult sui latin lover italiani dal titolo Pappagalli – storie e aneddoti sui latin lover italiani - del giornalista Alessandro Coppi. Il termine “pappagalli” è mutuato da una definizione in voga all’epoca della Dolce Vita e qui l’autore la riprende per fare una caricatura dell’ormai decadente playboy italiano.

Coppi descrive luoghi, paesi, viaggi preferiti e tattiche di conquista in merito a questi personaggi particolari, abitatori di un mondo effimero e spesso cialtrone, in un ritratto al vetriolo e informato. Nel libro appaiono politici, personaggi dello spettacolo, della cultura e dell’economia, ma soprattutto la gente comune: perché, si sa, gli uomini italiani sono un po’ tutti pappagalli. In appendice una raccolta di poesie scritte da alcuni personaggi dello show business.