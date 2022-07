"Parla piano se parli d'amore", il nuovo romanzo di Simona Arrigoni

"Parla piano se parli d'amore" è disponibile anche in audiobook

Quali cicatrici può lasciare in una giovane donna la perdita improvvisa della madre? Per Aurora, studentessa sognatrice, il vuoto che rimane significa rifiuto, rabbia e il desiderio di realizzarsi al di fuori delle vacue aspettative di chi l’ha lasciata sola ad affrontare il mondo: niente laurea, niente lavoro stabile, niente matrimonio perfetto come la sorella Clara.

E’ questo il tema di “Parla piano se parli d’amore”, secondo romanzo di Simona Arrigoni, giornalista professionista e scrittrice. Novarese classe ’76, è nota come conduttrice di “Aria pulita”, su 7Gold. Per la sua spiccata attenzione al sociale, la trasmissione ha ricevuto la civica benemerenza del Comune di Milano durante la cerimonia dell'Ambrogino d'Oro nel 2014. Simona Arrigoni è anche inviata Rai e il suo primo romanzo, “Vicino al cuore”, risale al 2013.

La protagonista di “Parla piano se parli d’amore” si trova al centro di una storia complicata che le lascia delle cicatrici, a volte pesanti. In famiglia, deve fare i conti con la morte improvvisa della madre. Il padre, vinto dal dolore, si rifugia nell’alcol e nel gioco d’azzardo. L’unica che sembra uscire dalla crisi è la sorella Clara, che si trova sposa serena e impiegata con discreto stipendio. Lei, invece, resta a mezza strada. Vorrebbe diventare insegnante di letteratura, ma non riesce a realizzare il suo sogno e la delusione la porta ad abbandonare gli studi all’università. Trova qualche lavoro, uno più precario dell’altro e l’amore le riserva solo sofferenze. Alessandro, il fidanzato, è un Dongiovanni spregiudicato che non le lascia intravedere un futuro tranquillo.

Il libro è pubblicato da Interlinea, casa editriche che sostiene l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Il romanzo “Parla piano se parli d’amore” esce anche in audiobook, con la voce della stessa Simona Arrigoni come narratrice.

GUARDA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI