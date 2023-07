Premio Strega, vince Ada d'Adamo: il premio postumo con “Come d’aria”

Premio Strega 2023, vince Ada D'Adamo con "Come d'aria"

"Come d'aria" di Ada D'Adamo (edito da Elliot) ha vinto la 77esima edizione del Premio Strega 2023 con 185 voti. Nella cornice del giardino del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, la presentatrice Geppi Cucciari ha consegnato il premio postumo (la scrittrice è scomparsa dopo una lunga malattia prima ancora di sapere di essere finita nella cinquina) per la 12esima vincitrice donna nella storia del prestigioso riconoscimento letterario che viene assegnato ogni anno a un libro pubblicato in Italia.

La cinquina degli autori finalisti era composta anche da Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai portata" (Einaudi), Andrea Canobbio con "La traversata notturna" (La nave di Teseo), Romana Petri con "Rubare la notte" (Mondadori) e Rosella Postorino con "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli).