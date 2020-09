Scrittori, Kundera riceve il premio Franz Kafka 2020

Kundera accetta 'con gioia' il premio Franz Kafka

"Con gioia" lo scrittore ceco naturalizzato francese Milan Kundera, 91 anni, celebre autore di "L'insostenibile leggerezza dell'essere", ha accettato il Premio Franz Kafka 2020. Lo ha reso noto Vladimír Zelezny, presidente della Franz Kafka Society di Praga, che ha raggiunto con il telefono il romanziere nella sua casa di Parigi. Zelezny ha riferito che Kundera ha detto di sentirsi "onorato di ricevere il premio", soprattutto perché Kafka è "uno scrittore che ammiro molto". Kundera, che vive in Francia dal 1975, è il ventesimo destinatario del premio letterario internazionale intitolato a Kafka conferito ai grandi autori contemporanei. Nessuna data è stata resa nota circa la cerimonia di consegna del premio dotato di un assegno di 10mila dollari), in genere attribuito a Praga a fine ottobre.

Zelezny ha spiegato che la giuria "ha apprezzato il lavoro lungo una vita di Kundera, che è uno straordinario contributo alla cultura ceca": con traduzioni in più di 40 lingue, la sua opera ha ricevuto "una risposta imperdibile dalla cultura europea e mondiale". Kundera scrive in francese dagli anni '90. Zelezny ha annunciato che la Franz Kafka Society ha deciso di sostenere la candidatura dello scrittore per il Premio Nobel per la letteratura, unendosi così "a una serie di altre istituzioni culturali mondiali che lo hanno già fatto".

L'albo d'oro dei vincitori del Premio Franz Kafka comprende tra gli altri Philip Roth, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Peter Handke e Margaret Atwood. Il riconoscimento è stato vinto anche da diversi autori cechi: Ivan Wernisch, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Václav Havel e Daniela Hodrová.

Milan Kundera, tra Repubblica Ceca e Francia

Milan Kundera ha lasciato il segno come scrittore non solo nell'ex Cecoslovacchia con "Lo scherzo" (1967) e "Il valzer degli addii" (1972) ma anche e soprattutto durante il periodo seguito alla sua fuga dal regime comunista che lo aveva bandito. In Francia ha scritto romanzi come "L'insostenibile leggerezza dell'essere" (1984), "L'immortalità" (1990) e "La lentezza" (1995) che sono considerati capolavori. Dopo aver pubblicato "Il libro del riso e dell'oblio" (1978), dove il leader comunista Gustav Husak era chiamato "presidente dell'oblio", Kundera fu privato della cittadinanza cecoslovacca. Gli fu concessa la cittadinanza francese due anni dopo. Nel 2019, in occasione dei suoi 90 anni, a Kundera è stata restituita la cittadinanza ceca. Il suo ultimo romanzo, "La Festa dell'insignificanza" (2013), è stato pubblicato in traduzione ceca all'inizio di questo mese ed è il suo primo libro scritto in francese che lo scrittore ha autorizzato a tradurre nella sua lingua madre. Nel luglio scorso ha donato la sua biblioteca privata e l'archivio personale alla Moravská Zemská Knihovna, la Biblioteca regionale della Moravia, che ha sede a Brno, nella Repubblica Ceca, città dove è nato e ha trascorso la sua infanzia.