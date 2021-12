Wyoming, il viaggio di una madre e un figlio in cerca di un luogo dell'anima

Wyoming di Barry Gifford è il primo libro di una serie dedicata al personaggio di Roy che Jimenez Edizioni porterà in libreria nel corso del 2022

È arrivato nelle librerie a novembre dopo anni di attesa fuori catalogo, pubblicato da Jimenez Edizioni e tradotto da Michela Carpi: Wyoming, di Barry Gifford, è un romanzo essenziale, che racconta il viaggio intrapreso da una madre e suo figlio sulle strade dell'America anni Cinquanta e sui percorsi interiori per scoprire sé stessi e il rapporto di amore che li lega e che li porterà a trovare il proprio posto nel mondo.

Un bambino di nove anni e la madre, in macchina, ritratti nel loro vagabondaggio tra campagne e motel, notti alla guida e giornate fitte di parole. Una minuscola famiglia persa nella vastità del mondo. Mentre la strada scorre alle loro spalle madre e figlio osservano il paesaggio che li circonda, ascoltano canzoni e notiziari, e parlano: dei ricordi di famiglia, delle ingegnose idee di Roy, del papà sempre altrove, dei luoghi in cui si fermeranno per mangiare o dormire, dell’esistenza dell’anima, di dinosauri, fenicotteri e coccodrilli, della saggezza e della follia.

Insieme, attraverso le parole, trovano la forza di immaginare un’esistenza migliore, anche quando tutto sembra opporsi a una possibile felicità. E mentre si spostano da Chicago a Miami, da New Orleans a Kansas City, Roy sogna di andare un giorno nel Wyoming, quella terra di campi sconfinati che ha visto sulla cartina geografica: una terra ideale per correre liberi, magari con un cane, un posto dove nessuno potrà mai raggiungerli e ferirli, un luogo dell’anima a cui pensare quando le cose si mettono male. E la mamma non può che dargli ragione, perché tutti, grandi o piccoli, "abbiamo bisogno di un Wyoming".

Costruito solo sui dialoghi, Wyoming è un romanzo diretto, con un protagonista che ricorda, per sagacia, ingenuità e tenerezza, quello di Oscar e la dama in rosa (Eric-Emmanuel Schmitt), Huckleberry Finn di Mark Twain, i personaggi dei racconti di Ring Lardner o di Jerome D. Salinger.

Barry Gifford

Autore di oltre quaranta opere, tra romanzi, poesie, saggi e sceneggiature, tradotte in più di trenta lingue. È stato insignito del PEN America, ha ricevuto premi dal National Endowment for the Arts, dalla American Library Association, dal Writers Guild of America e dalla Christopher Isherwood Foundation. Tra i suoi lavori più noti in Italia: Cuore selvaggio, Il padre fantasma, Jack’s book: una biografia narrata di Jack Kerouac, Port Tropique, Notti del Sud.