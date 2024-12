Mantovani (FdI/Ecr): "Il Green Deal ricorda politiche di stampo sovietico"

“Il green deal ha posto obiettivi di decarbonizzazione non sostenibili, e ha fallito! E con esso ha fallito una sinistra europea che ha realizzato una politica ideologica sovrapponibile a una economia pianificata di stampo sovietico. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, deindustrializzazione, crollo produttivo, dipendenza nell’approvvigionamento, aumento dei costi e più burocrazia per le imprese. Il green deal ha affossato la competitività europea e va rivisto". Così si è rivolto mercoledì 18 dicembre l’onorevole Mario Mantovani alla Commissaria socialista Ribera, responsabile della transizione verde e competitiva durante il dibattito nell’aula del Parlamento Europeo che ha discusso la necessità di una valutazione d’impatto delle politiche verdi europee.

Mantovani: "All'Europa servono investimenti massicci per l'indipendenza energetica"

Mantovani ha proseguito: "In Europa l’energia alle imprese costa il triplo di USA e Cina e il fabbisogno energetico nel 2050 raddoppierà, davvero pensiamo di farvi fronte con le sole rinnovabili alimentate da materie prime cinesi? All’Europa servono investimenti massicci per l’indipendenza energetica e per una neutralità tecnologica che includa, oltre alle rinnovabili, nucleare, idrogeno e biocombustibili. Alla competitività europea servono politiche nuove e una visione, non le ideologie fallimentari della sinistra”.