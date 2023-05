Arte 5.0 S.r.l. presenta, a Galleria San Babila in via Uberto Visconti di Modrone 6, il 25 Maggio, alle ore 19, la mostra evento “Marilyn 60 to be continued”, per celebrare la memoria della diva più amata di tutti i tempi.

Arte 5.0 S.r.l. e il suo direttore artistico Pasquale Crispino, rappresentano una realtà che promuove l’arte in ogni forma e collaborano con il mondo del cinema e dello spettacolo.

Il 25 Maggio proporrà una preziosa collezione per rendere il giusto tributo alla scomparsa di un’icona senza tempo.

Non mancherà la presenza del sassofonista Ceo Sax, che allieterà il pubblico con le sue note.

La mostra proseguirà dal 26 sino al 31 Maggio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.

Norma Jean Baker è stata accompagnata per tutta la sua vita dalla solitudine; resterà per sempre un mito, come i suoi look, copiati da attrici come Jennifer Aniston, Kim Kardashian, a dimostrazione che gli outfit della Monroe non sono affatto superati.

Anche il mondo della musica continua a omaggiare Marilyn, come Lana Del Rey, che è diventata la Monroe nel video di Candy Nacklace.

Uno dei più grandi sex symbol di Hollywood, con un fisico che ha fatto innamorare milioni di persone nel mondo, verrà celebrata nella mostra di Galleria San Babila con una serie di quadri simbolo di libertà e potere femminile nell’arte della Bordonali, artista milanese ispirata da Warhol, Keith Haring e Rotella, per un percorso nella vita della Monroe,

Marta Bordonali porterà il pubblico al di là dell’immagine del personaggio Marilyn, cercando di mostrare l’animo di una donna dalle mille complessità e sfaccettature, forte ma anche fragile, paladina di diritti razziali e civili.

“Questa di Marilyn non è solo una mostra qualsiasi ma sancisce l’inizio di un percorso che Galleria San Babila e Arte 5.0 intraprenderanno insieme per rafforzare ancora di più la loro presenza nel mondo dell’arte”-dice Pasquale Crispino-“come il titolo della mostra, to be continued”.

“Il mondo dell’arte sta vivendo oggi una profonda trasformazione costellata di movimento, multidimensionalità e forme espressive nuove-aggiunge Francesco Colucci, direttore della Galleria San Babila-“Galleria San Babila vuole far parte di questo universo perpetuo e anticipare il futuro con una nuova forma di fruizione, che sia digitale, immersiva e che possa raggiungere più persone possibili nel mondo. Il cambiamento è ora, viviamolo appieno”.