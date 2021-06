Ronaldo e Coca Cola, trovata ironica di Ikea: nasce la bottiglia "Cristiano"

Dopo l’episodio della bottiglia di Coca Cola spostata durante una conferenza stampa di Euro2020, il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo trova un alleato nella sua battaglia salutista. Si tratta della multinazionale svedese Ikea che ha annunciato attraverso i suoi canali social un nuovo prodotto: una bottiglia di vetro chiamata ironicamente ‘CRISTIANO’. Un modello basico ma diverso da tutti gli altri in vendita nella catena di negozi di arredamento: se la versione originale ‘Korken’, infatti, poteva contenere qualsiasi liquido, CRISTIANO è invece destinata esclusivamente all’acqua. Come spiegato nella lapidaria descrizione sui social: “Bottiglia riutilizzabile solo per acqua”. Una risposta ironica alla polemica con gli sponsor della competizione continentale, portata avanti anche dai calciatori Locatelli e Pogba che avevano spostato altri prodotti presenti davanti ai microfoni. Ma soprattutto trovata commerciale per farsi pubblicità sfruttando la viralità dell’episodio e l’immagine di CR7 che costituisce un vero e proprio brand.