Manuel Locatelli come Cristiano Ronaldo e Pogba: Coca-Cola spostata dal tavolo

Dopo Cristiano Ronaldo che sposta la Coca Cola e Paul Pogba che sposta la birra, anche Manuel Locatelli sposta le bottigliette dal tavolo allestito dalla Uefa per la conferenza stampa degli Europei.

Nel caso del centrocampista azzurro, autentico eroe del 3-0 alla Svizzera con una doppietta, si tratta di un gesto ironico: il giocatore del Sassuolo ha semplicemente voluto imitare CR7, che peraltro potrebbe essere un suo prossimo compagno di club, posto che vada in porto il suo trasferimento alla Juventus e che l’asso lusitano decida a sua volta di rimanere in bianconero.

Se Locatelli scherza, la questione è molto seria e se ne continua a parlare. Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'UPA, l'Associazione che riunisce le principali aziende top spender del mercato, ha spiegato ad ADVexpress: "Quello di Ronaldo è un gesto individuale che si confronta con un valore storico e intrinseco di una grande marca che ha oltre 100 anni di vita. Sono quindi due elementi non paragonabili. Il gesto di un influencer resiste per una settimana, le grandi marche durano secoli. Insomma, non si scalfisce la credibilità con un'azione di qualcuno che ha una storia effimera che dura quanto il suo successo".

Stefania Siani, CEO e CCO di Serviceplan, invece osserva: "Uno degli sponsor degli Europei derubricato dal calciatore più famoso del Campionato. Un fatto che fa riflettere sul rapporto tra sponsorship e influencer. Io sono per la coerenza".