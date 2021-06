Pogba come Ronaldo, nasconde una birra dal tavolo. Il motivo del gesto

Pogba imita Cristiano Ronaldo, sposta la bottiglia di birra dal tavolo

Dopo aver giocato e vinto contro la Germania, Paul Pogba ha imitato il gesto del campione portoghese Cristiano Ronaldo, che in una conferenza stampa di ieri 15 giugno ha spostato dall'inquadratura due bottigliette di Coca-Cola esclamando: "Acqua, ecco cosa dovete bere!". Allo stesso modo il francese ha tolto dal tavolo della conferenza una bottiglia di birra Heineken. In questo caso non si tratta di una scelta salutistica come nel caso del bomber bianconero, bensì di una scelta religiosa: Pogba è musulmano e, di conseguenza, non può bere alcol. Perciò, per evitare che la sua immagine venisse accostata e rovinata dalla presenza di alcol, ha preferito risolvere alla maniera di CR7.

CIò che fa riflettere è che sia Coca-Cola nel primo caso che Heineken nel secondo, siano entrambi sponsor ufficiali del campionato europeo e che avessero tutti i diritti per posizionare i loro prodotti in quelle postazioni. Entrambi i due brand non hanno risposto a questi avvenimenti, probabilmente per evitare di alimentare un polverone mediatico ma sicuramente non ne sono contenti. Basti pensare al fatto che Coca-Cola ha perso 4 miliardi a Wall Street dopo il gesto del pluripremiato attaccante juventino.