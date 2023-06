IEG, TTG Travel Experience lancia il tema 2023: UTOPIA

Italian Exhibition Group: UTOPIA è il tema scelto per TTG Travel Experience, alla Fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023

UTOPIA sarà il tema portante di TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group (IEG), dall’11 al 13 ottobre prossimi alla Fiera di Rimini, quando sarà on stage il più importante marketplace italiano del turismo e dell’ospitalità: una filiera che vale circa il 13% del PIL totale del Paese (dati Federalberghi). Utopia intesa in una delle sue accezioni meno note, quella di “ideale realizzabile”, una creatività orientata alla trasformazione profonda di servizi, prodotti, strategie di comunicazione e vendita. Il richiamo è a una frase di Oscar Wilde: “Il progresso è la realizzazione dell’Utopia”.

Come spiega Gloria Armiri, group brand manager “Tourism&Hospitality” division di IEG: “Le numerose notizie di prodotti e servizi nati recentemente dalla necessità di coniugare le aspettative dei viaggiatori con le priorità ambientali e sociali, sono una conferma di come l’industry stia puntando ad orizzonti nuovi e a prospettive inconsuete. Utopia è la parola più adatta per sintetizzare questo ammirevole sforzo di creatività e progettazione messo in campo dai diversi attori del settore”.

La vacanza da parentesi di divertimento diviene occasione per migliorare la conoscenza e percezione del proprio sé all’interno dell’ambiente; il viaggiatore è parte e non “padrone” del contesto naturale, il nuovo wellness guarda anche al benessere mentale e spirituale dell’ospite. Le imprese del turismo e dell’hospitality sanno di essere parte di una rete di relazioni complessa, in cui chi viaggia e chi fa viaggiare opera in un sistema che si rapporta all’etica, all’economia, a nuovi equilibri geo-politici e sociali, al cambiamento climatico. Il tema dell’UTOPIA si concretizzerà in fiera anche nel racconto, all’interno delle 9 Arene di Think Future, in una narrazione autorevole e articolata tra tendenze e strategie per creare nuovi prodotti, servizi e narrazioni.

Giunta alla 60a edizione, TTG Travel Experience nel 2023 lancia INOUT, studiato per accogliere tutta la contract community, indoor e outdoor. Il nuovo format di INOUT riunisce al suo interno in quattro aree distinte: SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces e la nuova Greenscape. L’intera filiera dell’ospitalità allargata incontra la contract community in contemporanea a TTG Travel Experience.