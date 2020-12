Melegatti Christmas Run, già mille gli iscritti nel segno della solidarietà

Foto, video, sorrisi, saluti, intere famiglie vestite da Babbo Natale in corsa. L’hashtag #melegattichristmasrunverona è più vivo che mai in questi giorni per la ‘Virtual Edition’ della Melegatti Christmas Run che si sta svolgendo proprio in questi giorni e che in questa speciale edizione virtuale coinvolge tutti gli italiani. L'evento termina il 25 dicembre.

“Siamo contenti -sostiene Massimo Nichele, responsabile marketing della Melegatti 1894- che i risultati delle prime iscrizioni vadano oltre ogni ottimistica previsione. In questa ‘Virtual edition’ la Melegatti Christmas Run ha attraversato i confini veronesi e veneti e sta coinvolgendo gli italiani a cui da 126 anni il brand dolciario è sempre vicino. Quest’evento natalizio ha il merito di riunire impegno sportivo, sano stile di vita e vocazione alla solidarietà. Tre ambiti su cui Melegatti è sempre molto attiva, a partire dalla sponsorizzazione della Fisi, l’importante Federazione Italiana Sport Invernali, fino alle numerose e valide iniziative di sostegno ad enti assistenziali e di solidarietà. In relazione alla Melegatti Christmas Run abbiamo deciso di sostenere la Fondazione Heal impegnata con assoluta dedizione nella ricerca e nella cura della neuro-oncologia pediatrica”.

“La Melegatti Christmas Run Verona ‘Virtual Edition’ ha preso una dimensione ancora più ampia, di caratura nazionale, con centinaia di registrazioni provenienti da molte regioni italiane”, conferma Stefano Stanzial presidente della società organizzatrice. “Spediamo ogni giorno decine di pacchi gara composti dal pandoro Melegatti da 1kg, la bottiglia di vino della Cantina Valpantena, prodotti di aziende veronesi, come sempre cerchiamo di fare forte promozione del nostro territorio. Inoltre via mail ricevono all’atto dell’iscrizione anche un buono sconto del 20% per materiale sportivo di Joma, il nostro sponsor tecnico e il pettorale digitale da stampare. Alla fine avranno tutti il diploma di partecipazione”.