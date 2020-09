Nardi: "L'idea di marketing dell'anno? Il "Bonus Turismo 3x1" del Piemonte!"

Prenoti per tre notti, ma ne paghi solo una. È stata la proposta della Regione Piemonte per incentivare il turismo nazionale nella Regione che ha convinto non solo i turisti ma anche i pubblicitari italiani.

“E’ un'iniziativa di marketing territoriale ben congegnata e profittevole – commenta Luciano Nardi, tra i più noti pubblicitari italiani, vincitore di tanti premi internazionali per spot di successo per Fiat, come il famoso spot dei giamaicani per Doblò – In un anno difficile per il comparto turistico, in cui le persone preferiscono spostarsi in auto, per ovvie ragioni di sicurezza, la proposta della Regione Piemonte è geniale perché incentiva i turisti a visitare il territorio piemontese, andando anche e soprattutto a coinvolgere tanti italiani a scoprire magari per la prima volta le molte e variegate località della regione come meta per le vacanze. Di fatto un’idea semplice ma efficace con il significativo valore aggiunto di, in questo modo, “scippare” i turisti alle altre Regioni anche per gli anni a venire.”

I numeri danno ragione al pubblicitario. Secondo le ultime stime della Regione, infatti, sono stati 16mila i voucher venduti che corrispondono a oltre 30mila turisti (considerando la camera doppia) e di conseguenza a oltre 90mila pernottamenti. Il 30% dei turisti secondo i dati raccolti arriva da Germania, Francia e nord Europa, mentre il restante 70% dall'Italia, di cui il 40% dal Piemonte e il resto dalle altre regioni italiane. I territori che hanno visto il maggior numero di voucher venduti sono stati i laghi, le colline della Langhe (patrimonio Unesco), Roero e Monferrato, le montagne cuneesi, nonché Torino e le Valli olimpiche.

Nello specifico il Piemonte ha proposto al turista di acquistare tre notti al prezzo di una sola. Le altre due notti, infatti, vengono offerte dalla Regione Piemonte e dalla struttura stessa. A cui si aggiunge un ulteriore sconto del 50% su esperienze e servizi turistici accessori.

“Un perfetto esempio - conclude Nardi - di come alle volte un’idea valga più di budget milionari”