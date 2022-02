Open Internet: Nielsen e The Trade Desk annunciano una nuova collaborazione

Nielsen e The Trade Desk: collaborazione strategica per la misurazione dei dati per l’Open Internet in Europa, Asia, Messico e Canada

Nielsen (NYSE: NLSN) e The Trade Desk (Nasdaq: TTD) annunciano una collaborazione strategica al fine di alimentare la risoluzione delle identità per la misurazione open Internet nei principali mercati internazionali. The Trade Desk contribuirà ad alimentare i dati demografici di Nielsen a partire da Francia, Italia e Regno Unito. Dal 1° aprile seguiranno anche Giappone, Australia e Germania, con l’obiettivo di estendere l’accordo in altri mercati asiatici ed europei, oltre a Canada e Messico, con cadenza regolare successivamente alle release iniziali nel 2022.

Nielsen integrerà i dati demografici forniti da The Trade Desk nel Nielsen ID System per ampliare la copertura e fornire maggiore accuratezza nella misurazione degli annunci digitali di Nielsen per l’open Internet, collegando le impression digitali ai dati demografici attraverso milioni di dispositivi. L’integrazione di The Trade Desk costituisce quindi una importante novità anche per Nielsen Digital Ad Ratings aumentandone la capacità di deduplicare i dati demografici delle audience attraverso le piattaforme Mobile e PC. A seguito di questa iniziativa, Nielsen diventa Preferred Measurement Provider di The Trade Desk e capitalizza il rapporto di lunga data tra le due aziende.

"Un ecosistema aperto per l’industria dei media"

“Questa collaborazione strategica con The Trade Desk consente di far crescere immediatamente l’Identity System di Nielsen su scala mondiale e dimostra il nostro impegno verso la misurazione indipendente e l’interoperabilità del marketplace, favorendo un ecosistema aperto per l’industria dei media, con audience deduplicate su più piattaforme”, ha dichiarato Karthik Rao, Chief Operating Officer, Nielsen. “Continuiamo a far evolvere le nostre tecnologie e metodologie nella direzione della soluzione Nielsen ONE e questo è un passo molto importante nell’ottica di una vera misurazione multipiattaforma su tutti gli schermi, basata su una forte capacità di misurazione digitale”.

The Trade Desk persegue l’impegno di lavorare verso una misurazione accurata e trasparente al servizio di un’esperienza di fruizione della pubblicità ottimale sull’open internet. Nell’ambito di questa collaborazione strategica, The Trade Desk fornirà dati demografici all’Identity System di Nielsen, contribuendo a rendere ancora più solida la misurazione e la reportistica attraverso i media digitali, in particolare la pubblicità over-the-page, nei principali mercati internazionali che potranno trarne il maggior beneficio.

“In qualità di più grande piattaforma demand-side indipendente al mondo, The Trade Desk riveste un ruolo privilegiato per fornire all’open internet uno standard di misurazione che migliora il processo decisionale data-driven, le performance pubblicitarie e la trasparenza”, ha dichiarato Michelle Hulst, Chief Data Officer, The Trade Desk. “Abbiamo creduto a lungo che è necessaria la collaborazione di tutti noi per supportare l’ecosistema dei media digitali, specialmente nel mondo della misurazione, e siamo pronti a far progredire l’open internet in sinergia con Nielsen a livello internazionale”.

