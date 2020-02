Con Antonella Clerici un musical per la prima volta di Md in televisione.

MD sceglie la televisione nazionale per la comunicazione 2020. Dopo la fortunata campagna radio 2019 “Vengo Anch’io…”, il brand MD approda in Tv con uno spot di grande originalità e una pianificazione d’impatto che andrà ad affiancare le campagne radiofoniche sulle principali reti nazionali, l’outdoor e le pagine tabellari su femminili e specializzati. Una scelta strategica che ha l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico televisivo cosa fa MD e, soprattutto, come lo fa. Se, infatti, i clienti abituali conoscono molto bene i prodotti, e i valori che contraddistinguono l’insegna MD, con questa campagna Tv si punta a presentarli anche a chi non è mai entrato in un supermercato del gruppo. Per questo lo spot è interamente ambientato in un supermercato MD, il luogo in cui ogni giorno le persone si incontrano e si relazionano. Proprio queste persone sono i protagonisti dello spot, guidate dal sorriso e dalla professionalità di Antonella Clerici. Antonella accompagna i telespettatori tra i differenti reparti, facendoci scoprire un luogo allegro, aperto, curato, informale, ricco di scelta, gentilezza e buonumore. Un luogo dove si trova ciò che serve e si risparmia “comprando sol quel che ti va”.

“Abbiamo cercato di declinare in tv in modo più semplice e vero possibile l’essenza di MD -afferma Anna Campanile, direttore Marketing e Comunicazione di MD (a sinistra, con Podini e la Clerici)- facendoci accompagnare dal sorriso familiare e contagioso della nostra testimonial e dando la parola a chi il supermercato lo vive davvero: i nostri clienti e dipendenti”.

Ragazzi, famiglie, addetti ai banchi serviti del pane, dei formaggi e della carne, sono i coprotagonisti di un vero e proprio musical in cui Antonella Clerici invita tutti a scoprire com’è facile fare una spesa di qualità. Attraverso i vari reparti del punto vendita, il telespettatore verrà a contatto con la realtà di MD, una realtà fatta di valori positivi. Colonna sonora è il famoso brano di Enzo Jannacci “Vengo anch’io? No tu no!” che il figlio Paolo ha trasformato in “Vengo anch’io? Sì tu sì!”. Una provocazione nella provocazione, che da una parte rimarca la gioia e la leggerezza con cui MD si racconta al grande pubblico e, dall’altra, sottolinea l’importanza dell’inclusione sociale: un valore alla base delle politiche di MD che, da sempre, opera per garantire risposte concrete ai bisogni e ai desideri di ciascun individuo o nucleo familiare. Si tratta quindi di uno spot corale in cui Antonella Clerici è riuscita brillantemente a fare da fulcro tra attori, ballerini e veri dipendenti MD. Lo spot, curato dall’Agenzia Sunny di Milano, riserva una sorpresa finale: un cameo che vede l’esordio come testimonial d’eccezione il cavaliere Patrizio Podini.

Lo spettacolo e l’emozione del musical MD andrà in onda a partire dal 23 febbraio e fino al 7 marzo sulle reti nazionali Rai e Mediaset con tagli da 30” e 15”. Due settimane continue in cui è previsto il passaggio in tv di 1.256 spot con una reach pari all’83,5%. La campagna prevede di raggiungere 262.924.000 contatti. Mediaplanning a cura di Sicom srl, la società di Nello Franco che affianca l’azienda da sedici anni.