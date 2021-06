Unicredit premiata dall'Abi per il progetto Easypack

UniCredit è nel novero delle banche premiate dall’ABI nell’ambito del prestigioso “Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari 2021” con il progetto “EasyPack”. EasyPack, candidato nella categoria “Premio Innovazione per i Clienti Corporate”, è stato premiato per aver sviluppato un’offerta modulare che consente alle imprese di superare le complessità tecniche ed economiche dell’e-commerce, permettendogli di operare sul web con successo e in modo veloce, sicuro ed economico, facendo leva su partnership con leader globali.

UniCredit Easy Pack è infatti un’offerta di e-commerce che, grazie alle partnership della banca stabilite con Alibaba.com, Google, SACE e Var Group si compone di 3 soluzioni studiate per accedere in maniera semplice, economica ed integrata alla vendita online, sia B2B che B2C, consentendo alle aziende di vendere direttamente online i propri prodotti a clienti in tutta Italia e in Europa e aumentare il proprio giro d’affari o di raggiungere buyer in tutto il mondo direttamente dalla propria sede