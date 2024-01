Matteo Varallo e Christian Basini volano verso Dubai per la 24 ore series

HEY DJ RADIO - Brianza Senza Confini, l'emittente radiofonica curata da Francesco Rota Biasetti, ha conquistato gli appassionati di motori con il suo programma radiofonico "360 KM/H ON AIR". Un appuntamento fisso ogni giovedì dalle 18 alle 19, il programma è alla terza stagione e continua a suscitare l'interesse degli amanti dell'adrenalina su quattro ruote.



Nella puntata giovedì scorso e sui social, gli speaker del programma, Christian Basini e Matteo Varallo, hanno annunciato una sorprendente novità: stanno per lasciare l'Italia e volare verso Dubai in occasione della prestigiosa "24 Ore di Dubai", una gara automobilistica organizzata da Hankook che rappresenta uno dei primi eventi clou della stagione automobilistica.



La dichiarazione congiunta di Basini e Varallo è stata carica di entusiasmo: "La 24 Ore di Dubai rappresenta uno dei primi appuntamenti di stagione per noi. Anche lo scorso anno eravamo presenti negli Emirati Arabi per trasmettere ai nostri ascoltatori e alle persone che ci seguono sui social tutta l'emozione della gara. Quest'anno abbiamo certificato una partnership importante con un team leader nel Motorsport, stiamo parlando di Ebi Motors, team ufficiale Porsche."



L'impegno dei due speaker è rivolto prima di tutto al team che ha sempre creduto nel loro progetto radiofonico riconoscendo la stima che Riccardo Borghi (CEO & Founder del Team insieme a suo padre) ha nei loro confronti. Tuttavia, promettono agli ascoltatori di "360 KM/H ON AIR" un'esperienza unica, facendo vivere non solo l'adrenalina della 24 Ore di Dubai, ma anche i retroscena affascinanti e gli aneddoti del mondo dei motori.



La 24 Ore di Dubai è rinomata per attirare grandi piloti e team da tutto il mondo, creando un mix di emozioni e spettacolo automobilistico da vivere. La partnership con Ebi Motors conferisce un tocco di prestigio e competenza al progetto radiofonico di Basini e Varallo.



Gli ascoltatori possono quindi aspettarsi una copertura avvincente e coinvolgente della gara sui social, arricchita dalla prospettiva privilegiata del team Ebi Motors. Basini e Varallo promettono di condividere ogni istante significativo della loro esperienza a Dubai, regalando agli appassionati di motori un accesso esclusivo e un'immersione totale nell'atmosfera dell'evento.



In un momento in cui il mondo si stringe sempre più grazie alla tecnologia e alla passione condivisa per le corse automobilistiche, "360 KM/H ON AIR" continua a dimostrare di essere un ponte tra il pubblico e l'azione, trasformando ogni giovedì sera in un appuntamento imperdibile per gli amanti della velocità e dell'emozione pura