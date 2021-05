1°maggio italiano: tasche al verde, morti bianche, conti in rosso, lavoro nero

L'ironia social colpisce anche la festa del lavoro in un primo maggio molto particolare, visto che causa Covid sono in molti a non avere più un'occupazione. Ma il web riesce a strappare un sorriso anche nelle situazioni più difficili. Ecco quindi un meme che festeggia un Primo Maggio all'iitaliana, rifacendosi ai colori della bandiera: tasche al verde, morti bianche, conti in rosso e... lavoro nero.