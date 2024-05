105 Summer Festival, 4 appuntamenti live: da Elodie a Elettra Lamborghini, Emma e... I 50 artisti sul palco

105 Summer Festival, 4 appuntamenti live con 50 cantanti. Presentano Mariasole Pollio e Daniele Battaglia

Radio 105 si prepara per un'estate 2024 in musica con quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo: arriva il 105 Summer Festival.

Le tappe in programma? Il via sarà il 14 giugno da Baia Domizia, poi Venezia il 21, Genova il 28 per chiudersi il 5 luglio a Massa. I concerti saranno introdotti da un dj-set firmato Radio 105 e verranno presentati due tra i più amati conduttori dell’emittente, Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

105 Summer Festival: da Elodie a Elettra Lamborghini, Emma e... I 50 artisti sul palco

Già annunciati una cinquantina di cantanti che si alternaranno sul palco, ma nei prossimi giorni sono previste new entry e sorprese nel cast. Andiamo a vedere intanto i nomi sicuri del 105 Summer Festival. Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro De Luna, Articolo 31, Baby K, Berna, Bigmama, Bnkr44, Boro, Bresh, Cioffi, Clara, Colapesce Di Martino, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Geolier, Ghali, Gigi D'Alessio, Icy Subzero, Il pagante, Il Tre, Irama, Kaput, Lda, Leo Gassmann, Lil Jolie, Mahmood, Maninni, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mondo Marcio, Mr.Rain, negramaro, Paola & Chiara, Ramona Flowers, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Santi Francesi, Silent Bob & Sick Budd, Slf, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Tropico, Wax e si è aggiunta La Rappresentante di Lista.

Mariasole Pollio em Daniele Battaglia



105 Summer Festival dove vederlo e sentirlo: radio, tv e streaming

Il 105 Summer Festival regalerà quattro venerdì di grande musica e divertimento a ingresso libero trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.

105 Summer Festival, Daniele Battaglia: "Faccio venti anni in radio. Mariasole, mi dà tanta energia, quella dei giovani"

"Sono felice di salire a bordo, vengo un po' a guastare le feste facendo l’anziano discolo, non sarò per nulla istituzionale", le parole di Daniele Battaglia voce di Radio 105 (da lunedì al venerdì con Diletta Leotta in 105 Take Aawy dalle 12 alle 13). Che scherza: "Sono qui per rovinare la perfezione della conduzione di Mariasole, cercherò di farla sbagliare, anche se lo ammetto sarà difficile…". Il presentatore del 105 Summer Festival spiega: "Quest'anno festeggio 20 anni di radio e non sono invecchiato per niente, anzi, cerco di regredire… devo anche ammettere che Mariasole, mi dà tanta energia, quella dei giovani".

105 Summer Festival, Mariasole Pollio: "Abbiamo delle location meravigliose"

"Crescere all’insegna della musica è una costante e seguire nuove note mi rende felice, quest'anno poi abbiamo delle location meravigliose e Daniele mi riporta alla mente le scuole medie, questa estate faremo meglio con tanta energia e risate…", spiega Mariasole Pollio.

105 Summer Festival, le parole di Paolo Salvaderi (RadioMediaset)

“Ogni anno cerchiamo di alzare un po’ l’asticella: due anni fa avevamo prodotto un tour sviluppato su tre tappe, l’anno scorso le tappe sono diventate quattro con un title sponsor. Quest’anno possiamo parlare a tutti gli effetti di tour di Radio 105, un format che auspichiamo diventi un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva; per noi è un necessario momento di incontro tra gli ascoltatori di Radio 105, i loro cantanti preferiti e il nostro gruppo - spiega Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset - Quelli di 105 Summer Festival sono concerti multiartista che hanno la volontà di intercettare tutti i gusti musicali attraverso la proposta di artisti affermati insieme a giovanissimi che si stanno imponendo sulla scena musicale. Ringrazio i sindaci e le amministrazioni comunali delle città che ci ospiteranno perché hanno creduto nel progetto e hanno messo a nostra disposizione spazi molto suggestivi, dalle piazze cittadine ai parchi. Ringrazio anche gli importanti partner commerciali che hanno scelto di accompagnarci, ognuno con un progetto coerente con la musica, l’estate e il divertimento, elementi cardini di 105 Summer Festival”

105 Summer Festival le date

14 giugno – Baia Domizia, Arena dei Pini

21 giugno – Venezia, Parco San Giuliano

28 giugno – Genova, Piazza della Vittoria

5 luglio – Massa, Piazza Aranci