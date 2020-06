5G: ZTE e China Telecom lanciano il nuovo sistema di distribuzione digitale

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato che ZTE e la filiale di China Telecom di Jiangsu, hanno implementato un sistema di distribuzione digitale indoor 5G 200 MHz Qcell 4T4R negli scenari indoor con elevate quantità di traffico dati, come centri commerciali e stazioni della metropolitana, a Xuzhou, Cina.

Il sistema fornisce una copertura indoor 5G di alta qualità e accelera la futura implementazione del sistema 5G indoor. Questa implementazione commerciale ha impiegato la più recente serie di prodotti a banda ultra larga 5G Qcell di ZTE, che supporta una larghezza di banda ultra-large continua di 200MHz a 3,5 GHz di banda di frequenza, e la tecnologia di aggregazione dual-carrier 100MHz+100MHZ che raddoppia la velocità di download.

Per il momento, in virtù della larghezza di banda di 100MHz 5G di China Telecom, la velocità di download del singolo utente 5G è risultata superiore a 1 Gbps. In caso di attivazione della larghezza di banda a 200 MHz in futuro, la velocità di download del singolo utente 5G supererà i 2 Gbps, fornendo un'eccellente esperienza 5G. Andando avanti, ZTE darà il massimo dei suoi vantaggi tecnici e commerciali nel settore 5G, continuerà a lavorare a stretto contatto con China Telecom per costruire reti digitali indoor 5G di alta qualità e sviluppare applicazioni industriali 5G, facilitando così lo sviluppo delle smart city.

