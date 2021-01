A Capodanno boom di chiamate. WhatsApp, +50% sullo scorso anno

Numeri da record per WhatsApp a Capodanno: la chat di proprietà di Facebook ha registrato 1,4 miliardi di chiamate vocali e video, complice la pandemia e il distanziamento sociale. E’ il maggior numero di chiamate registrate in un solo giorno da WhatsApp: il valore, ricorda l’Ansa, è aumentato di oltre il 50% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente. “In Facebook abbiamo registrato in tutto l’anno picchi di utilizzo della chat video su Messenger, Instagram e WhatsApp, e Capodanno non ha fatto eccezione.

E’ una notte storicamente impegnativa per i nostri servizi, ma quest’anno ha stabilito nuovi record”, ha spiegato in un post ufficiale Caitlin Banford, Technical Programme Manager di Facebook.

Tra gli altri numeri registrati dalle piattaforme di Facebook nell’ultima notte dell’anno, anche più di 55 milioni di trasmissioni in diretta sullo stesso social e su Instagram a livello globale.

