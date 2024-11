Achille Lauro, trionfo nella finale di X Factor 2024 e investimenti nel settore immobiliare

Achille Lauro, finale di X Factor 2024 a Napoli con la squadra al completo

X Factor scalda i motori per l'atto conclusivo dell'edizione 2024, la finale che vedrà celebrata a Napoli giovedì 5 dicembre 2024 in diretta tv e streaming su Sky, Tv8, SyGo e Now. Una stagione che ha visto tra i giudici anche Achille Lauro (al fianco di Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, con Giorgia conduttrice). Per lui la puntata di giovedì 28 novembre 2024 del talent show (con ascolti tv top su Sky e Sky+1 a quota 744mila spettatori tv medi, +24% sulla scorsa stagione e +6% sulla settimana precedente) è stato un vero e proprio trionfo: i suoi pupulli, ossia Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI - hanno conquistato il pass per la finale. Squadra dunque al completo per Achlle Lauro, che affronterà Mimì di Manuel Agnelli.

Achille Lauro investe nel settore immobiliare

Non solo tv e musica però per Lauro De Marinis - che il mondo conosce per l'appunto come Achille Lauro - che annuncia il suo importante ingresso nel settore immobiliare attraverso una partnership strategica con la società Techbau S.p.A., guidata dall’imprenditore Andrea Marchiori.

De Marinis ha scelto di intraprendere questa operazione immobiliare con Techbau non solo per l’importante rapporto umano e professionale che lo lega a Marchiori, ma anche per la serietà e l’eccellenza per cui la società si distingue nella realizzazione di strutture innovative e sostenibili, con un occhio di riguardo alla qualità architettonica e all’impatto ambientale. Techbau, azienda leader nel settore, è riconosciuta a livello internazionale per l’applicazione dei più alti standard di sostenibilità e innovazione, attestati dalle certificazioni LEED e Zerocarbon.

La certificazione LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti per edifici eco-sostenibili, garantendo che gli immobili costruiti rispettino criteri di efficienza energetica, gestione sostenibile delle risorse idriche, riduzione dell’impatto ambientale e utilizzo di materiali a basso impatto. La certificazione Zerocarbon, invece, assicura che le strutture siano progettate e realizzate con tecnologie all’avanguardia per minimizzare le emissioni di CO2, puntando alla completa neutralità carbonica. Bombay Palace, nel cuore dell’Eur, che Techbau sta realizzando in partnership con AbitareIn, è un progetto di rigenerazione urbana che prevede il recupero e la ristrutturazione di un complesso immobiliare con cambio di destinazione d’uso da uffici a residenze.Nello specifico, il progetto conterà 90 unità, tutte caratterizzate dalla presenza di affacci sull’esterno che contribuiscono a creare spazi ampi e luminosi. Il progetto, studiato per assicurare i più alti livelli di sostenibilità ed efficienza energetica, è volto anche a favorire un impatto positivo sul territorio in cui si inserisce, sia da un punto di vista ambientale sia per le persone che abiteranno l’immobile. Gli spazi verdi, le aree giochi e la connettività del quartiere sono tratti distintivi dell’intervento.

“L’idea di partire da Roma per il mio primo investimento immobiliare ha un significato profondo”, dichiara Lauro De Marinis. “Questa città rappresenta le mie radici, il luogo dove sono cresciuto e dove desidero lasciare un segno concreto attraverso un progetto in cui credo fortemente. Roma è una città dalla bellezza unica e dalle potenzialità di crescita straordinarie per i prossimi anni, e sono convinto che con Techbau potremo realizzare strutture che contribuiranno al suo sviluppo, mantenendo un approccio sostenibile e innovativo”. L’ingresso di Lauro De Marinis nel settore immobiliare segna un passo importante nel percorso di diversificazione imprenditoriale dell’artista, che punta a unire la sua visione creativa e il suo legame con il territorio a progetti di alto profilo e con un forte impatto positivo sulla comunità.