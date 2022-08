Adriana Volpe contro la moglie di Bonolis: "Va avanti solo perché raccomandata"

Adriana Volpe vs Sonia Bruganelli: "Riconfermata al Gf Vip solo perchè alle spalle ha potenti santi protettori!"

Adriana Volpe durissima contro Lady Bonolis. Gli spettatori non stanno più nella pelle: il Grande Fratello Vip inizierà tra circa un mese. Ma, a differenza di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore baluardo di Mediaset Paolo Bonolis, l’opinionista Adriana Volpe non tornerà a sedersi sulla sua comoda poltrona nel reality condotto da Alfonso Signorini.

L’ex conduttrice Rai, sostituita nel ruolo da Orietta Berti, ha deciso quindi di togliersi qualche sassolino (che in realtà sembra un macigno) dalle scarpe. Come accennato, il bersaglio della Volpe è proprio Sonia Bruganelli, con cui il rapporto non è mai stato esattamente idilliaco.

“Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre”, ha affermato Adriana Volpe in un’intervista raccolta dal settimanale Nuovo.

Insomma, la conduttrice si è sfogata sulla sua mancata riconferma al GF Vip a differenza della Bruganelli, che a suo dire avrebbe più santi in Paradiso di lei.