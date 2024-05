Affari Tuoi, confessione ad Amadeus: "Facevo lo spogliarello. Un mese dopo.."

Affari Tuoi, confessione ad Amadeus della coppia del Molise: "Facevo lo spogliarello. Un mese dopo.."

Nella puntata di Affari Tuoi con Amadeus, andata in onda in settimana su Rai1, il concorrente che ha provato a sfidare il Dottore è stato Fabio da Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Il pacchista che rappresentava il Molise, ha giocato con la moglie Agnese. Sfortunatamente la coppia, dopo avere rifiutato più volte cambi e offerte è uscita dal game show a mani vuote.

Ma i due hanno conquistato il pubblico con la loro simpatia. Fabio del Molise, che lavora come gommista in un'officina di Campobasso, è legato alla moglie Agnese da 14 anni e la coppia ha una bambina di nome Gioia di 13. Il racconto di come si sono conosciuti ha fatto divertire il pubblico di Affari Tuoi, «Il bello è che lei mi ha prima schifato poi mi ha sposato», le parole di Fabio.

E Agnese ha aggiunto: «Quando l'ho conosciuto stava facendo uno spogliarello alla Festa della donna, ma secondo te potevo mai voler conoscere uno che faceva lo spogliarello. Era lo spogliarellista».

«Quando l'ho conosciuta avevo le mimose nei boxer» ha spiegato Fabio tra le risate del pubblico. A quel punto Agnese ha chiosato: «Mi sono vergognata e me ne sono andata. Sono scappata. Poi a settembre mi è venuto a cercare. È stato amore subito e non ci siamo più lasciati».

«Quando sono andato da lei, mi ha detto: "Io ti ho schifato quando ti ho visto"... Il primo mese di fidanzamento siamo andati fuori per un weekend, i suoi genitori non sapevano della mia esistenza. La vado a prendere a casa e c'era il nonno che pensava fossi un ladro. Quando uno è ragazzo, ha gli ormoni vivi, quindi lei è rimasta incinta. Grande problema, dopo un mese e quindici giorni. I miei genitori erano già preparati perché dicevo sempre che avrei fatto un figlio da giovane. Avevo 22 anni. Il problema era lei. Ceniamo a casa sua, mi sono presentato e lei: "Papà ti devo dare una notizia, aspetto un bebè". Mio suocero se n'è andato, è sparito per 10 minuti e poi è tornato. Ora va tutto benissimo», ha concluso Fabio nel suo racconto da applausi.