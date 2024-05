Affari Tuoi pazzesco: cambia pacco, rifiuta 150 mila euro e succede l'incredibile!

Puntata storica ad Affari Tuoi con il concorrente del Trentino Alto Adige Luca venerdì 17 maggio. che hanno fatto bingo! «Trecentomila euro, trecentomila euro, ci vuole coraggio», ha esclamato Amadeus.

Luca ha partecipato al game show di Rai1 come concorrente del Trentino: padre di cinque figli, si è fatto affiancare dalla 22enne Sarah (22 anni ndr) in rappresentanza della famiglia. La serata è stata piena di emozioni. Arrivato allo step finale con i pacchi rossi più alti - 300.000, 200.000, 100.000 e 75.000€ - ma anche con quelli da zero euro. Il dottore gli offre il cambio, Luca dà l'ok e cambia il pacco numero 4 con il 7: «Perchè in famiglia siamo in sette» le sue parole. Ottima scelta, visto che la scatola azzurra che lascia conteneva 0 euro.

Restano in ballo i «soldi sicuri»: 75,100 e 300.000 euro: «Questo è uno dei migliori finali della storia di Affari Tuoi» esclama Amadeus. Il dottore propone al concorrente 150.000 euro. Offerta che viene rifiutata. Lucaci crede e viene premierato con il massimo del bottino: 300mila euro. Amadeus urla: «Ci vuole coraggio».